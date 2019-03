¿Amor? Empieza por el propio  

Hacerte responsable de tus necesidades y trascender mitos del romance te ayudará a construir relaciones más sanas a partir del amor propio.



Dejar atrás mitos en torno al amor y a la pareja, como que la otra persona debe llenar vacíos que tú no estás cubriendo, así como aprender a atender tus propias necesidades y a trascender un engaño te ayudará a tener una mejor relación contigo y amarte.



El mito del amor romántico, “(Es creer) que la otra persona viene a llenar nuestras carencias. Es una media naranja, por lo cual nosotros no estamos enteros y le estamos dando el poder a otra persona de validarnos, de hacernos felices, de sentirnos cuidados, escuchados”. Rocío Carmona, Escritora y periodista.



Sus consecuencias. Este tipo de mitos favorece que los miembros de la pareja se hagan exigencias o demandas para cubrir necesidades no cubiertas en lo personal.



El problema es que, por más que la pareja se esfuerce e incluso se violente a sí misma haciendo cosas que no le apetecen, estos “huecos” nunca se llenan porque están justamente para que los cubra la propia persona.

Cambia el “Te necesito” por un “No te necesito, pero te quiero”.





¿Cómo empezar?

1. Hazte responsable de cubrir tus propias necesidades, no esperes que lo hagan por ti.

2. Evita pedir a tu pareja lo que no le corresponde otorgarte.

3. Pregúntate qué necesitas, qué buscas...



Y si sigues con el corazón roto...

- Si ya has logrado hacerte responsable de tus necesidades y tienes claro lo que quieres, pero aún no superas una traición, puedes intentar varias alternativas.

- Desde buscar la compañía de una mascota, escribirle una carta a tu ex pareja cuando sientas enojo y luego deshacerte de ella, o eliminarla de tus redes sociales, hasta cuestiones más complejas.

- Respeta tu duelo, llora cuanto sea necesario.

- Si sientes que necesitas más apoyo emocional, acércate a un terapeuta.

- Haz nuevas actividades que te brinden satisfacción.

- Trabaja en tu actitud, no permitas que tu vida se defina por lo que te hizo alguien.

- Apóyate en tus amigos; no te obligues a vivir esto en soledad.

- Sobre todo: ¡Quiérete mucho!



Y esto origina:

- Frustración, aburrimiento o incluso la separación de la pareja.

- Opta por compartir (te).

- En lugar de relacionarte desde la escasez, procura hacerlo desde la riqueza para poder compartir con el otro.

- Aplica la técnica “espejo”.

- Antes de cuestionar a tu pareja, es importante que primero te preguntes a ti lo que quisieras decirle.



Para construir relaciones duraderas:

1. Aprende a ser feliz contigo mismo. No dependas de él.

2. Valora a tu pareja y no intentes cambiarlo; trabajen en la relación para construir el amor.

3. Busca parejas afines; tener cosas en común ayuda a evitar conflictos.

4. Construye una relación de amistad con tu pareja.