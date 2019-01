En el amor pesa la salud mental

Relaciones tortuosas, difíciles de romper, violentas e incluso con desenlaces fatales pueden ser la consecuencia de no considerar la salud mental y emocional de la pareja, advierte Eduardo Calixto jefe de Neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría.



No se trata de hacer una historia clínica del prospecto amoroso, pero sí es muy importante hacer reconocimientos básicos para desentrañar con quién se establece el vínculo.



"Pueden enamorarse de una manera sutil y mágica para terminar en historias terribles e incluso de terror. Hay historias en las que no se deberían haber metido. Enamorados no se ve lo que realmente es y se hacen eventos que no se hubieran realizado en otra situación", alerta.



Quienes tienen salud mental entienden que tras el enamoramiento viene el amor real y maduro que necesita de una constante retroalimentación, precisa el también miembro de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas.



"Si las personas lo entendieran de esta forma serían más selectivos para elegir, reafirmar los cariños y saberse separar cuando no funciona", explica.



Para el doctor en neurociencias es muy importante hacer dos reconocimientos básicos, revisar el proceso de los apegos más importantes que tiene la persona en la vida y las proyecciones que ha tenido con las parejas recientes.



En el caso de los apegos, las personas buscan, por ejemplo, conservar los privilegios que tenían en la casa materna y si en ella les resolvían todo, en la relación no se involucran en la ayuda mutua.



Sobre las proyecciones, menciona que las personas suelen idealizar a la pareja.

"Es una mampara donde se proyecta lo que uno quiere ver", dice Calixto, autor de Amor y Desamor en el Cerebro (Aguilar).

Reconocer con quién nos involucramos puede llevar tiempo.

"Hay personas que se conocen muy bien en un mes. Hay personas que llevan años juntos y no terminan de conocerse".



Se debe considerar que las personas pueden toparse con individuos con trastornos de la personalidad o males mentales, sin diagnóstico y en descontrol y establecer relaciones patológicas.



Las relaciones con personas con depresión, por ejemplo, son muy complicadas y pueden terminar enfermando a la pareja, advierte.



Quienes tienen trastorno de la personalidad limítrofe suelen ser seductores y pasionales, pero al mismo tiempo hacen todo para que ocurra una ruptura.



"Es el dimorfismo de querer llevar una relación y no cuidarla; de ser violento y al mismo tiempo pedir disculpas. La pareja termina totalmente disociada. Piensa: 'No puedo creer que esté involucrada con esto y no lo supe ver'".





Para tomar en cuenta:



Si siempre buscas parejas con personalidad parecida a ti, se debe a que tienes una profunda necesidad de complementarte.



Psicólogos aseguran que las parejas que se parecen en personalidad, generalmente tienen una relación estable a largo plazo, con un vínculo más sólido y de mayor calidad.

Si buscas una pareja con personalidad similar a la tuya, busca un compañero, no con las mejores cualidades, sino con tus mismas cualidades.