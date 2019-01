¿Soltera a los 30?, la mejor etapa para elegir pareja

Antonio Escobar, psicoterapeuta en parejas, asegura que el mundo de las citas es diferente para una persona soltera en la edad adulta, debido a que sus intereses, objetivos y experiencias son diferentes que en una etapa temprana.



A cuántas en esta edad no les han dicho en más de una ocasión: "¡Te va dejar el tren!", "¿Es que no te gustan los hombres?", o peor aún "¡Te vas a quedar a a vestir santos!" Pero tranquilas, todo a su debido tiempo.



“La madurez le permite a una mujer tener un mejor criterio para elegir a la persona con la que se involucrará emocionalmente y es más capaz de observar las características que le parecen positivas o negativas de la otra persona”.



¿La edad es un obstáculo para encontrar pareja? En lo absoluto, la edad no es tanto el factor determinante para que a alguien le cueste encontrar una pareja, más que todo es su criterio y la forma en que experimenta el mundo de las citas.



Si alguien se enfoca más en su trabajo o sus estudios, su interés en tener una pareja no será necesariamente una prioridad. Así bien, si su interés es formar una familia, sí tendrá intención de encontrar una pareja estable con quien formarla.



Algunas mujeres pueden llegar a creer que no encontrarán a quién amar, incluso que no llegarán a amar como lo hace una joven de menos edad, sin embargo no es así.



“El amor no tiene límites en cuanto al momento de la vida en que pueda surgir, simplemente que en la edad adulta el amor puede ser sometido a otros criterios diferentes a los de otras etapas”, dice Escobar.