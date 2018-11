¿Amigos con derecho?, ¡ellas lo prefieren!

No lo podemos negar, cuando se piensa en este tipo de relaciones lo asociamos con los hombres. Un pensamiento discriminatorio, ya que si existen hombres que prefieren este tipo de relación es porque hay mujeres que aceptan esos acuerdos.

Un estudio realizado por la compañía de juguetes sexuales inglesa, Lovehoney, sugiere que, en comparación con los hombres, son más las mujeres las que prefieren este tipo de "amistades".

El 64 por ciento de las mujeres encuestadas confesaron haber sostenido, al menos una vez en este acuerdo, contra un 51 por ciento de los hombres.

El estudio no se enfocó en las causas, pero no es difícil deducir de que muchas acceden a ser "amiga con beneficios" porque tienen la esperanza de conquistar al hombre.

Es una pésima idea. Ante el aumento de amistades que gozan de dichos términos, Duana C. Welch una doctora en psicología del desarrollo realizó otro estudio. Y los resultados de su investigación concluyen que este tipo de arreglo usualmente no funciona bien.

Aunque ambos amigos tienen acordado de que su relación es solo sexual, sin compromiso, inevitable alguno de los dos se termina enamorando. Y aspire a algo más serio a futuro. Desafortunadamente, terminan decepcionados, porque usualmente no es así.

Kendra Knight, que tiene un doctorado en comunicación humana, también estudió esta particular forma de relación sexual no romántica y determinó que para muchas mujeres no existe el sexo sin ataduras. Es por eso que a larga no pueden evitar sentir celos o exigir atenciones de novia. Los hombres, por su parte, rara vez experimentan esas emociones porque para ellos es más fácil separar el sexo de los sentimientos. Por supuesto, existen excepciones,se ven casos que es el hombre el que se enamora.

Cualquiera sea el caso, al final se pierde la amistad y, lo peor, se pierde tiempo valioso que podría emplearse para encontrar un compañero/a que le ame realmente.

Si quiere leer un resumen de este último estudio puede leerlo en inglés aquí: Communicative Dilemmas in Emerging Adults’ Friends With Benefits Relationships