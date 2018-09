¿Qué hacer cuando una pareja empieza a tener problemas en la cama?

Después de años de convivencia es muy común que las parejas expetimenten problemas en su vida íntima. Son diversos los factores que pueden provocar un bajón en el apetito sexual. Desde algún padicimiento médico hasta la menopausia o andropausia (en caso de los hombres).

A continuación las razones más comunes para convertir una pareja en "pingüinos en la cama", como canta Ricardo Arjona:



1. Insatisfacción. Cuando la relación en general afecta tu satisfacción sexual, significa que tu pareja está triste o enfadada contigo, aunque no lo exprese.



2. Dolor. Aunque parezca extraño, en algunas ocasiones el dolor físico puede impedir tener relaciones íntimas. La mayoría de las veces la falta de comunicación, en estos casos, es el problema.



3. Poca frecuencia. Muchos expertos en la materia aseguran que no tener relaciones con la pareja, hace que no quieras tenerlo. Es importante que le demuestre a ese ser amado que le desea; no necesitan tener relaciones todos los días, solo demostrarse que el deseo no ha muerto.



4. Cansancio. El estrés del día a día también puede afectar el apetito sexual. Analice si últimamente tiene mucho trabajo, falta de tiempo para su pareja o momentos de relajación, etc.



5. Aburrimiento. La rutina siempre será su peor enemiga.

6. No hay vínculo emocional. Con el paso del tiempo las parejas se van alejando, cuando esto sucede es difícil que logren congeniar en la cama, por lo que preferirán no tocarse.

Si detecta alguno de estos detonantes en su actual relación es momento de actuar antes de que sea tarde. Un sexólogo o terapeuta de pareja puede ayudarles.