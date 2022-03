“Menos da una piedra” o “peor es nada” son dos de los dichos de la sabiduría cuando se trata de mitigar la decepción o conservan expectativas que presentaron soluciones a problemas de fondo. Claro que es tal la inmensidad de las necesidades y tan poco el tiempo en el poder que exigir tan siquiera una mirada certera y sincera no es cosa del otro mundo, sino realidad que abre la esperanza y recupere la confianza en funcionarios y administración pública.

El valle de Sula vuelve a la agenda gubernamental, pero en páginas de atrás y con recursos que apenas alcanzarán para remover, y amontonar tierra como se ha venido haciendo. Aquello de otear el horizonte en las cuencas altas y medias de los dos grandes ríos, Ulúa y Chamelecón, señalada reiteradamente como la condición para regular las crecidas, no es tema del día, como no lo ha sido a lo largo de cuatro décadas desde el desastre del huracán Fifí.

Si, por lo menos, se colocase la apostilla de “eso vendrá después” no creeríamos mucho por aquello de “hasta no ver no creer”, pero nos dirían que no se han olvidado, que está ahí hasta saber cuándo. La productiva tierra del valle, convertida también en atractivo de numerosas industrias sigue recibiendo “tiritas”, a muy al costo humano y monetario, como defensas para mitigar los daños de fenómenos naturales.

Algo es algo, pero...La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) cuyo titular visitó la zona y se reunió con miembros de la que fuera Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, anunció la ejecución de diez proyectos en abril con una inversión de 40 millones de lempiras. Canalizar quebradas y tapar huecos en bordos será el objetivo después de escuchar a personal integrado en un organismo de segunda o tercera división.

Miles de millones se han gastado en el gran valle de Sula y cada vez que llega la temporada de fuertes fenómenos naturales se multiplican las plegarias para que ni siquiera nos rocen, pero bien conocemos la enseñanza popular: A Dios rogando, pero con el mazo dando. La repuesta a esta situación compleja es complicada y más cuando en el aparato administrativo del país tienen prioridad los “contactos rentables”.

No es que seamos pesimistas, es que son tantas las promesas de cambio que lo que pudiera ser anecdótico o comedia se ha convertido en una larguísima tragedia para el pueblo que no logra deshacerse de ella. Una vez más nos consuelan con aquello de “menos da una piedra” o “peor es nada”.