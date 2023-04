Valioso desafío

No hay día de Dios, como dicen en el pueblo, que no ocupen amplios espacios en los medios de comunicación los accidentes de tráfico, aunque la mayoría no son accidentes, sino consecuencia de abusivos e irresponsables conductores, quienes toman calles y carreteras como pistas para disputar viajeros o con muy escasa capacidad de atención por el alto grado de contaminación por el alcohol.

Al final de cada tragedia, las autoridades elaboran los partes y todo arreglado con la tumba o con la atención, en la mayoría de los casos, en los hospitales públicos.

Estos días de descanso son una de esas temporadas con mayores riesgos en carreteras, en las que se han instalado centenares de puntos de control que actúan como disuasivo a los irresponsables; pero también con objetivo represivo, sobre todo en quienes abusan del alcohol y con muy alto grado de irresponsabilidad, que no miden, ponen en peligro su vida, la de su familia o la de los amigos en aquellos grupos de jóvenes cuya diversión puede terminar en tragedia.

Las cifras de víctimas en accidentes de tráfico en el primer trimestre del año superan las 400. En el mismo informe consta que el fin de semana pasado perecieron en accidente 22 hondureños, lo cual es la secuela cruel del altísimo nivel de irresponsabilidad, el casi nulo respeto al derecho de otros y la nula apreciación del deber personal en el clima de convivencia armónica que debiera expresarse en justicia, libertad y paz.

Tengamos los días de descanso en paz, que el ambiente de tranquilidad, el disfrute y la reflexión tengan un final digno de recordarse y no fuente de lamentaciones al comenzar la próxima semana.

“Una de las causas por las que se dan los accidentes es la ingesta de bebidas alcohólicas”, señala el comunicado de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, cuyos agentes deben mostrarse inflexibles, sin ceder un ápice a las credenciales que dicen poseer los poporoilas y los funcionarios que abusen de su puesto y nuestros recursos.

En el comportamiento de los agentes y la conducta de los ciudadanos está la clave para el éxito de la convivencia en estos días, en los que el rencor acumulado por causas de todos conocidas no haga saltar chispas y originar enfrentamientos en los que las pérdidas nos golpean a todos, pues suficiente tenemos con la agitación diaria que nos remite y de la que supuestamente nos íbamos a olvidar durante el descanso.

El despliegue del personal de Vialidad y otros organismos e instituciones tiene el objetivo de prevenir y de ayudar en caso necesario, la otra parte en el éxito de las vacaciones está en manos de la población. Ojalá que unos y otros al final expresen la satisfacción del deber cumplido.