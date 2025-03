Unah, no dormirse en los laureles

En el rango SCImago nuestra alma mater ha descendido de la posición 4,232 en 2024 a la 5,085 en el presente año, una caída de más de 850 puntos, con relación a la actividad científica realizada en producción, innovación, impacto social, calidad, lo que obliga al estudio de las causas para tal declive cualitativo y cuantitativo.

Todo centro de estudios superiores, en cualquier país, debe otorgar igual importancia a la docencia como a la investigación. Ambas se complementan y permiten ampliar las fronteras del conocimiento en determinada disciplina.

De no poseer institutos de investigación a su interior, no está cumpliendo a cabalidad con su razón de ser, ya que meramente se está limitando a transmitir conocimientos, pero no a generar nuevos paradigmas, procesos y enfoques, sea en la investigación pura o aplicada.

Las y los investigadores deben contar con suficiente tiempo para dedicarse a sus labores, sin recibir presiones para producir resultados inmediatos, por cuanto la investigación conlleva la confirmación o el descarte de las hipótesis formuladas al inicio, para corroborarlas o rechazarlas de acuerdo con los experimentos realizados en las distintas etapas, lo cual implica tiempo, infraestructura y recursos financieros adecuados para su funcionamiento óptimo.

Ciertas cualidades son esenciales en quien se dedica a investigar: objetividad, espíritu crítico y analítico, paciencia sin desalentarse ante los reveses, diálogo y consulta con sus colegas, actualización permanente.

Las primeras generaciones de investigadores (as) de la Unah han fallecido o se han jubilado, contribuyendo cada quien en su respectiva especialidad con resultados positivos que posibilitaron ensanchar las fronteras de lo conocido hasta entonces. Su relevo generacional está obligado a darle continuidad a lo hasta ahora alcanzado en ciencias exactas, naturales, sociales, médicas, lingüísticas, jurídicas, agrícolas, forestales, económicas, físico - químicas, espaciales, enriqueciéndolas con nuevos hallazgos y aportes.

El otorgamiento de estímulos tales como becas, dedicación exclusiva, publicación y divulgación de sus hallazgos, asistencia a congresos y simposios, constituyen alicientes que benefician tanto a las personas como a la institución. La Semana Científica que anualmente realiza en la Ciudad Universitaria y en los distintos centros regionales debe ser periódicamente evaluada para determinar sus alcances y logros.

La Constitución Política vigente asigna a la Unah la obligación de contribuir a “la investigación científica, humanística y tecnológica, a la difusión general de la cultura y al estudio de los problemas nacionales” (Artículo 160), dotándola con una asignación anual “no menor del 6% del Presupuesto de Ingresos netos de la república...” (Artículo 161).

Desde hace varios años, los distintos gobiernos no han cumplido con tal compromiso, lo que incide negativamente en el funcionamiento y expansión de nuestra máxima casa de estudios en sus diversas áreas y programas, con el agravante que su población estudiantil va creciendo en número, como resultado de la masificación de la educación pública, presionando a las autoridades encargadas de la planificación y administración para hacer frente a tal realidad y los retos implícitos.