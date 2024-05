Una situación cada vez más compleja

El paradisiaco departamento insular, orgullo y joya de nuestra geografía, hace frente a distintos tipos de riesgos, mismos que deben ser atendidos oportunamente antes de que causen daños adicionales a los ya experimentados. Algunos son de origen natural: la progresiva destrucción de los arrecifes coralinos, debido tanto al calentamiento global como a la acción depredadora del hombre. Trabajar en su rehabilitación es una actividad que debe involucrar a diversas instituciones públicas y privadas que poseen conocimientos específicos en la materia y se requiere solicitar asistencia técnica a países amigos que igualmente hacen frente a ese embate.

El incendio que destruyó el único centro hospitalario estatal merece máxima prioridad para nuevamente ser operativo en la atención a los que requieren de sus servicios médicos.

Otros problemas, de carácter delictivo, que están afectando la imagen atractiva y hospitalaria de las ínsulas, particularmente a Roatán, como el asesinato de tres mujeres por parte de un extranjero, quien logró abandonar el país inmediatamente después de cometer el feminicidio colectivo, y la existencia de redes criminales dedicadas al procesamiento y tráfico de drogas para consumo de quienes quieran adquirirlas, sean pobladores locales o turistas. Asimismo, muy recientemente se ha desarticulado una banda integrada por hondureños y extranjeros dedicada al tráfico de personas con el fin de prostituirlas, tanto menores de edad como adultas. El caso de la desaparición de la joven Angie Peña, quien se encontraba vacacionando junto con su familia, de eso hace ya más de un año y medio, es el más conocido y de mayor impacto, pero está lejos de ser el único. Ítem más: se está explotando la necesidad económica de personas de bajos recursos para que faciliten a sus hijos con propósitos sexuales para la comercialización de videos pornográficos.

Los compatriotas garífunas en Punta Gorda sufren la apropiación de parte de sus tierras comunales por personas que reclaman ser las propietarias vía compraventa, situación que debe ser esclarecida jurídicamente.

La problemática social en Roatán se torna cada vez más compleja en la medida que más y más compatriotas procedentes de otras regiones se trasladan a dicha isla, en búsqueda de oportunidades laborales, aun así carecen de destrezas y habilidades específicas que les permitan la posibilidad de obtener un empleo. Al no encontrarlo, subsisten de manera precaria en tugurios que no reúnen condiciones mínimas de una vida digna, lo que contrasta dramáticamente con el lujo y las comodidades de los hoteles y centros turísticos. El tiempo avanza y, si no se atiende esta problemática, la situación se hará cada vez más compleja y ardua.