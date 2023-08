“Un grano no llena el granero, pero ayuda a su compañero”. Sabiduría popular para destacar la solidaridad y la contribución eficaz a la solución de problemas concretos, muchos de ellos minusvalorados por las autoridades. Los ejemplos son numerosos, pero, generalmente, no se alardea de ellos en el parque, en las redes sociales ni en los mítines porque hoy numerosas personas siguen el consejo evangélico “lo que hace tu mano derecha que no lo sepa la izquierda”.

Desde Tapachula, México, allá donde se inicia una frontera en búsqueda de la otra al norte, ciudad donde se concentran miles de migrantes con esperanza de pasar al otro lado, una maestra hondureña, también migrante, abrió una escuela en un mercado de la ciudad azteca para proteger y ayudar a los niños, sin duda, víctimas indefensas del éxodo interminable hacia el norte.

“Hemos decidido abrir la escuelita para que ellos estén en un ambiente agradable, que no estén debajo del sol y se mantengan en un solo lugar para mayor seguridad. Un oasis en la peligrosísima ruta, pues hasta los adultos están a merced de los abusos de bandas, coyotes o traficantes, no digamos los niños, algunos de los cuales van como “por encargo” para llegar a la vivienda de un familiar.

No se trata de diploma e, incluso, desarrollar programas pedagógicos en la escuelita de Tapachula, cuya misión humanitaria es sustraer a los pequeños de los riesgos de la calle y proporcionarles un ambiente lo más beneficioso para su edad como lo pudieron haber tenido en sus pueblos antes de comenzar la ruta.

“Estamos con un grupo de niños con una escuelita de Comar, (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados), que son los niños que traen las madres de las personas que asean el mercado”, explica la maestra hondureña, víctima también de la violencia organizada que tuvo que abandonar el país por la extorsión y amenazas de muerte. Su experiencia en el nivel prebásico y la vocación por ayudar a los pequeños han hallado tierra fértil en el país azteca donde comenzó con un grupo de niños hondureños y haitianos. De momento se carece de mobiliario escolar, pero cartones extendidos en el suelo sienten el recorrido de la mano con el lápiz cuando van escribiendo lo que la profesora dicta. Los pupitres llegarán, pero de momento agachados y sentados en cartones, con mirada inquieta, van siguiendo las indicaciones de la abnegada maestra. El grano aportado por la maestra hondureña en ruta también hacia la Unión Americana es ejemplo vivo de que cuando se quiere se puede, de que el sacrificio por otros da frutos, en particular cuando son niños indefensos y por la edad ajenos a la tragedia que sobre ellos pende.