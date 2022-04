Salud, educación y empleo, las tres columnas sobre las que debe levantarse desde hoy el futuro de nuestro país, dejando en la cuneta las nimiedades, “adormideras”, de asuntos que entretienen y hasta divierten. Contemplamos el día a día cómo los poderes del Estado van tocando asuntos de ilusoria imaginación de manera que en el horizonte todavía no hay rayos de claridad.

En el tema de salud lo dejado y lo recibido exige más que promesas que se transforman en amenaza a no dar soluciones a los reclamos justamente presentados, pues al deber del trabajo ejecutado corresponde el derecho a recibir el salario que en el caso de los empleados por contrato es sinónimo de supervivencia, el primer peldaño, derecho humano de toda persona. Pero en eso de las cuentas y de recursos disponibles es un galimatías para nadar y guardar la ropa en la administración pública.

¿Educación? He aquí una de las mayores emergencias, pues se halla en juego el mañana, que comienza hoy, de las jóvenes generaciones. Se han perdido dos años y un tercero no logra despejar plenamente la ruta para que el sistema educativo nacional sea operativo, haga de maestros, alumnos y padres de familia esa comunidad fundamental para soñar despiertos con el mejoramiento y el bienestar de las familias hondureñas.

La participación en las celebraciones religiosas y los desplazamientos masivos hacia los lugares turísticos es una muestra de que la normalidad va ocupando los espacios perdidos con la pandemia, lo cual no significa que no actuemos con cautela y prudencia. Las pruebas están ahí. Poner cara de angustia y no cesar de expresar preocupación por la vuelta a las aulas no debe ser obstáculo, al contrario, hay que recuperar plenamente la actividad escolar, aunque sean muchas las deficiencias materiales y de infraestructura.

Centenares de escuelas se hallan como las dejaron los fenómenos naturales sin haber sido visitadas en estos dos últimos años para su limpieza, reconstrucción y dotación de mobiliario. Está visto y comprobado que los empleados del Gobierno están para trabajar en oficinas y recibir viáticos por giras que quedan en los medios de comunicación con rimbombantes declaraciones. En esta emergencia para recuperar las escuelas hay iniciativas, como la de LA PRENSA que, como un grano, no llena el granero, pero “ayuda a su compañero”.

Y si con iniciativas del Ejecutivo y consideración sincera de los diputados lograsen las condiciones más atractivas para aumentar las oportunidades de trabajo, no paracaidismo burocrático, y detener la destrucción de empleo habría esperanzas en miles y miles de familias hondureñas agobiadas en el día a día por la supervivencia.