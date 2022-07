Todo “para ayer”

Re dirigiendo la mirada el alcalde y los ediles han valorado las necesidades de emprender obras de mejoramiento vial en el sector olvidado de la capital industrial, cuyas autoridades pasadas apostaron con exclusividad a la zona oeste, comprendiendo aquellas propiedades de alta plusvalía.

Todo o casi todo en la misma dirección relegando las casi nulas posibilidades de desarrollo en el sector este de la urbe, conflictivo hasta en las decisiones municipales.

Jucutuma, identificación emblemática hace unas décadas de riqueza ambiental que se fue apagando a medida que aguas servidas de la ciudad contaminaron la laguna que además resintió el desvío de las corrientes para riego y núcleos industriales. En el sector se ha desarrollado en los últimos años una pujante urbanización cuyo dinamismo aumentará con los terrenos que pueden dedicarse a construir viviendas.

El calculado aumento poblacional debe ir paralelo a diseños urbanísticos de acuerdo con los planes desarrollo urbano de la municipalidad, pero también acompañados de una infraestructura vial de contribuya a eliminar el “infierno vial” que diariamente viven los vecinos.

El “olvido” de las administraciones municipales anteriores es una evidencia más del peso de intereses personales o de empresas en las decisiones del gobierno local.

Muy bonito por algunos lados, pero “mejor no mirar” para otros, pese a disponer de recursos obtenidos en una tasa muy particular para los vecinos de la capital industrial con la denominación de Siglo 21, cuyos beneficios no han llegado al sector Este.

De momento hay señales de rectificación y las obras identificadas en el sector noreste enfila interés y recursos para corregir irresponsabilidades que resaltan en el mapa urbano la atención sectaria en detrimento de zonas con notable aumento poblacional. El anuncio municipal se convertirá en los próximos meses en la certificación de defunción de la plancha sobre la que aún con las crecidas los más valientes se atrevían a cruzar para llegar a casa en la tarde o al trabajo en la mañana.

En más de 70 colonias y con una población cercana ya a los 200 mil habitantes la dirección de la mirada municipal hay sido recibida con alegría y optimismo, pues son muchas las dificultades diarias para llegar al centro de trabajo o retornar con agilidad y seguridad al hogar. Lo de ahora es solo anuncio, pero desde Siglo 21 ya están identificadas y priorizadas las obras.

La primera de las cuales es el puente sobre la quebrada hacia Jucutuma. No habrá conflicto vial pues la obra se realizará al lado del paso tradicional.

Todo ello es “para ayer” con nuevos aires de un equilibrado y racional desarrollo vial en la capital industrial del país.