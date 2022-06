Los grandes problemas de los hondureños siguen ausentes de la agenda política, no tienen toda la atención que demandan con premura. Hay evidencia de sordera crónica de nuestros legisladores que están embebidos en otros temas, lidiando contra fantasmas y sin tiempo para debatir sobre la realidad que acongoja a la mayoría. Y así se fue a descansar el Congreso Nacional, con la mente puesta en sus siguientes pasos, ya sea para favorecer a sus aliados o bien para aniquilar a los adversarios. Maquinando desde sus trincheras y hablando en nombre del pueblo al que, en realidad, no escuchan. Se priman los intereses partidistas y personales por encima del interés general.

Las lecciones de los fracasos de pasadas administraciones no han hecho mella; no se ve voluntad política para resolver los problemas de fondo como, por ejemplo, la lentitud para ejecutar los proyectos para proteger al valle de Sula de las inundaciones. No llegaron las soluciones pese a que se alertó, una y otra vez, que seguimos vulnerables, amenazados por el Chamelecón y Ulúa; que es prioritaria la construcción de la red de bordos para contener las presiones de los ríos. Y hasta que entramos a la temporada de huracanes, con el agua al cuello, enfrentaron la desesperación de los alcaldes con la promesa del Gobierno de comenzar trabajos de “emergencia” y proceder con la cortina de El Tablón. Una esperanza que viene cuando hay municipios que están en alerta, armando refugios para las nuevas víctimas de la inoperancia.

La inseguridad, otro de los temas sensibles que siguen esperando soluciones. Los últimos asesinatos de la fiscal Karen Almendares y del joven periodista de Choluteca Ricardo Ávila son casos recientes de alto impacto que evidencian no solo la ola de violencia que nos castiga, sino que persiste la amenaza del crimen organizado y la carencia de políticas de seguridad para todos, en especial para los operadores de justicia y comunicadores cuyas labores son de riesgo. Con las cifras de muertes, seguimos en las listas que nos avergüenzan por los niveles del crimen y la impunidad. Pero nadie oye en un país que se ha vuelto insensible.

El desempleo, escasez de alimentos en el corredor seco, falta de agua, los desastres naturales por el cambio climático y la destrucción del bosque; la incertidumbre sobre la generación de energía, la educación que sigue torpedeada, todos son temas que, de no atenderse con mayor énfasis, seguirán frustrando a las mayorías. Al final pagará el país y sufrirá la democracia si los políticos siguen sordos, impasibles a los grandes problemas que afligen a los hondureños.