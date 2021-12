El 3 de diciembre se ha celebrado el Día Internacional del Médico en homenaje a quien descubrió el mosquito transmisor de la fiebre amarilla, el cubano Carlos Finlay Barrés, una fecha oportuna para hacer un paréntesis y reflexionar sobre el significado de esta profesión. Porque, hoy más que nunca, entendemos que no basta con estudiar la carrera, sino hay que honrarla atendiendo los valores y sacrificio que les ha demandado la sociedad en estos últimos veinte meses, desde la aparición de los primeros casos de covid-19. Y es que “cualquiera puede estudiar Medicina, pero no cualquiera puede ser médico...”.

“Ser médico no es un oficio más, es una filosofía de vida... El que elige Medicina, no elige una profesión sino una forma de vivir”, es otra de las reflexiones de los galenos en sus redes sociales y sitios digitales. Y hay quien agrega que “la historia de la medicina nos enseña que ser médico, en el verdadero sentido de la palabra, no es solamente ser una persona sabia, sino, sobre todo, una buena persona...”

La dureza de esta pandemia ha sido una oportunidad para reconocer a quienes honran la profesión, a los hombres y mujeres que han demostrado cómo multiplican sus esfuerzos frente a las dramáticas necesidades para enfrentar al coronavirus. Valorar especialmente a quienes lo hacen desde el sistema sanitario estatal, donde la escasez ha puesto a prueba su vocación de servicio. Admiramos a todos esos médicos que han sido perseverantes, que han alargado las horas del día para poder investigar y compartir conocimiento. Agradecemos a los médicos que han estado en esa primera línea, aliviando y dando consuelo a pesar del cansancio, del agotamiento físico y mental y de las condiciones laborales.

Cualquier fecha es buena para valorar su extraordinario empeño y acompañarlos en sus preocupaciones ante el franco deterioro de los sistemas de salud, sus reclamos para que mejoren los hospitales y que el Estado cumpla con su responsabilidad de expandir la atención médica y contrarrestar la inequidad que se ha profundizado con la pandemia.

“Es una profesión en donde hay que darlo todo, alma, corazón y vida”, es otra cita que compartimos al reconocer la enorme deuda de la sociedad con sus médicos, con quienes aman su profesión, son respetuosos y cumplen con el deber de atender adecuadamente a sus pacientes, sin perder esa calidez que nos hace confiar en su palabra. Y de todos los valores, el de la humanidad es el mayor, el dedicar sus conocimientos para beneficio de los demás por encima de sus propios intereses.