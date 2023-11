Segura de verdad

Navidad segura es la punta de lanza anual para desarrollar una labor necesaria y urgente con el fin de salvar vidas y proteger la salud de quienes se hallan más expuestos a los peligros de una tradición que atrapa en las festividades.

Señalar responsables e identificar víctimas no implica laberintos ni infundadas acusaciones, pues los hechos son tan evidentes que no hay manera que eludir o esconder la culpa que no llegará del pronunciamiento del juez, pero sí del dolor en la familia.

Nos referimos al uso de productos con pólvora atractivos para los niños que desconocen el riesgo que lleva su explosión o descuidan los consejos dados por los adultos que se escudan en su pasado, en la falsedad del principio que “sean felices” para provocar una desgracia que marque la vida.

La original y principal responsabilidad recae en la familia. En los padres que para estar tranquilos en sus reuniones o como consecuencia del abuso del alcohol se alejan de sus hijos que, en la calle, sin advertir el peligro, disfrutan del ruido de la cohetería.

La Corporación Municipal de San Pedro Sula reactivó la ordenanza que prohíbe la comercialización de productos a base de pólvora, lo cual es una determinación necesaria, aunque tiene como contrapeso la legalización de los cohetes y explosivos en municipios cercanos con acceso a bulevares donde se establecen tiendas para facilitar las compras.

Se espera la acción efectiva de la policía municipalidad en el ámbito de la ciudad, pues como otros años “hay producto en bodega” que irá saliendo muy silenciosamente a medida que se acercan las fiestas. Habrá ruido y humo por la pólvora, porque el filtro de los explosivos es muy poroso, pero, al menos, que la familia cuide de sus miembros más pequeños acompañándolos e impidiendo el acceso a artefactos de alto poder explosivo.

La otra Navidad segura va mucho más allá de la tradicional quema de pólvora y se dirige a los adultos en sus desplazamientos en vehículos, en la ingesta de alcohol y en el necesario y urgente cuidado pues la delincuencia y la criminalidad organizada aumenta sus ataques.

De esa seguridad que proclaman las convocatorias navideñas a la paz y felicidad deseadas en la temporada hay un enorme desafío que queremos superar y hacer realidad aquella buen a voluntad que es ruta para la paz.

Mejor prevenir y si han puesto una fecha para iniciar los operativos que estos sean sorpresivos, que no haya filtraciones y, mucho menos, personal que se haga de la “vista gorda”, pues si la familia debe cuidar de sus miembros y las autoridades municipales habrán de proteger a los ciudadanos que pagan sueldos, viáticos y representaciones. Navidad segura de verdad.