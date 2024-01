Retos para enfrentar

Como es común en los inicios de año, las personas establecen por lo menos un par de propósitos que aspiran a concretar en la medida en que el tiempo avanza. Algunos tienen que ver con la búsqueda de un mejor estado físico; otros con la formación intelectual o profesional; otros con la adquisición de un bien material largamente anhelado. En cuanto a propósitos personales, todos valen, porque permiten dar un rumbo, un norte, a las actividades cotidianas y darle sentido a una existencia que puede ser bastante rutinaria o monótona.

Y así como los individuos se auto señalan objetivos a perseguir, es sumamente importante que los hondureños, como colectividad, tengamos clara conciencia de los retos que como nación debemos enfrentar y procurar vencer.

El más importante, y del que va a depender el logro de los demás, tiene que ver con la visión conjunta que los hondureños en general y sus dirigentes en particular debemos tener sobre el futuro del país. Independientemente de la perspectiva desde la que se contemplen los múltiples obstáculos que se interponen entre el bienestar de la población y la realidad actual, esos son los mismos: sistemas de salud y educación de mala calidad, carreteras en pésimo estado, desempleo, migración forzada, falta de respeto a la ley e inseguridad jurídica, etc. Y, en el momento de la historia en que estamos, las soluciones a esos problemas no difieren mucho, aunque el sesgo ideológico de los que las conciban varíe. Un estado omnipresente, interventor, castrante, desde hace décadas, y en diferentes países, ha demostrado que no tiene ninguna posibilidad de éxito. Por el contrario, un estado que brinde garantía de respeto a la inversión, que asegure una paz social que facilite el desarrollo de planes y proyectos, que respete las reglas del juego, es el que puede conducir al progreso de las mayorías.

Más confrontación, la perpetuación de la crisis política, la imposición, la incapacidad de diálogo sincero, no lleva a ninguna parte, sino a un callejón sin salida que obstaculiza el flujo de capitales y promueve la emigración de mano de obra calificada, de profesionales jóvenes y de familias enteras que tanto por las carreteras como por los aeropuertos no han dejado de salir de Honduras, y sin planes de regresar, en la última década.

La falta de transparencia de nuestra clase política ha sembrado una profunda desconfianza en la población. Alrededor del sesenta por ciento de nuestra gente, sobre todo la que tiene mayor educación, no se identifica con ninguno de los partidos hoy representados en el Congreso de la República. Por ahí habrá que comenzar, pon recuperar la credibilidad en los que nos gobiernan. Lo demás será viable y factible porque estaremos más unidos.