Prácticas políticas

El peso del pasado entre nuestras dirigencias políticas está totalmente vigente en muchos aspectos: nepotismo, sobornos, percepción del Estado como un botín a repartir entre los familiares y cercanos e incondicionales seguidores, acatando ciegamente la voluntad omnímoda del caudillo so pena de caer en desgracia y retornar a la incómoda llanura, ayuna de granjerías.

Estas reflexiones vienen al caso, cuando se evalúa el comportamiento de la actual dirigencia en el poder, su conducta cuando era oposición y en la actualidad, en marcado contraste.

Tal cambio de actitudes se percibe nítidamente tanto al interior del Poder Ejecutivo como del Legislativo: emisión de decretos protectores de aliados autores de acciones irregulares, tipificadas como abuso de poder, corrupción, violación de los deberes de los funcionarios públicos.

El más reciente caso ratifica esta aseveración: la derogación de la Ley del Fondo Departamental para ser inmediatamente reemplazada, con iguales términos, cambiando apenas el nombre.

Burdo disfraz: los subsidios a diputados aliados del presente régimen prosigue, con derroche de fondos públicos, tal como se practicó en el anterior gobierno: a unos (as) se premia en tanto a otros (as) se castiga, excluyéndolos, por disidentes de la línea oficial, de tales subvenciones, mismas que no proceden desde ningún punto de vista, por cuanto la función del parlamentario es exclusivamente la de legislar. Se pueden gestionar fondos con entes estatales para fines de desarrollo comunal, pero no el manejar fondos, diz que para invertirlos en obras de carácter social.

La ciudadanía otorgó un voto de castigo al partido que tuvo a su cargo la conducción de la administración pública hasta el 2021, lo que permitió la victoria a Libertad y Refundación, en alianza con el partido opositor Salvador de Honduras, hoy colapsada.

El desencanto y frustración de las y los votantes es cada día mayor al comprobar que las condiciones de vida han empeorado aún más que en el cercano ayer, con idéntica praxis política autoritaria, con un sistema educativo en crisis, con precios de alimentos y combustibles experimentando alzas semanales, con centros de salud y hospitales públicos desabastecidos de medicamentos esenciales, con promesas de campaña incumplidas, con un sistema vial en acelerado deterioro por falta de mantenimiento, con notoria desatención a nuestros compatriotas residentes en el exterior, con opaco manejo de fondos carentes de la necesaria transparencia.

La ciudadanía no desea un retorno al pretérito, tampoco anhela el continuar con el actual estado de cosas, de modo que concluye que no hay opciones reales de cambios reales de estructuras y sistemas en beneficio individual y colectivo. Ello se reflejará bien en voto de castigo, bien en elevados porcentajes de abstención al momento de depositar su sufragio.

El gran perdedor, entonces, será nuestro incipiente y frágil sistema democrático, que lejos de fortalecerse se debilita inexorablemente.