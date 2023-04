Parque La Barca

La creación de nuevas fuentes de empleo constituyen una muy bienvenida noticia, ya que tanto el desempleo abierto como el subempleo afectan, cada vez con mayor intensidad, a nuestros compatriotas, particularmente en tiempos plenos de incertidumbre e inestabilidad como lo que está viviendo Honduras y el mundo.

Es esa escasez de puestos de trabajo la que impulsa, particularmente a la juventud, a migrar a otras naciones, con resultados crecientemente desfavorables, incluso trágicos para sus aspiraciones de superación.

Es preferible contar con un ingreso fijo, independientemente de su monto, sea semanal, quincenal, mensual, a recibirlo esporádicamente o no percibirlo, lo que genera inestabilidad económica con las consiguientes repercusiones sociales y emocionales, tanto para el individuo como para su entorno familiar.

Recuérdese que este 2023 es un año particularmente difícil tanto para las economías desarrolladas como subdesarrolladas, al igual que para los presupuestos familiares y personales.

Es por ello por lo que la inauguración del Parque Industrial Logístico La Barca, ubicado en el municipio de Potrerillos, Cortés, que inicialmente generará 20,000 empleos, con una inversión hondureña-estadounidense de 340 millones de dólares, igualmente beneficiará a las comunidades de Santa Cruz de Yojoa y Santa Rita de Yoro, es una buena noticia.

Se proyecta la construcción de vivienda social, a efecto que los (as) trabajadores (as) no deban recorrerá grandes distancias para desplazarse desde sus lugares de residencia hasta la planta maquiladora.

Damos la bienvenida a este nuevo proyecto empresarial que significa una nueva oportunidad laboral para miles de compatriotas actualmente sin empleo. Que esta oportuna iniciativa estimule a más inversionistas para fundar nuevos negocios de mutuo beneficio para empleadores y empleados.

Es de esperar que, a la brevedad, la solicitud presentada a las autoridades por esta alianza empresarial, contraída a reubicar las casetas de peaje existentes, sean trasladadas a otro sitio menos cercano a las puertas de acceso vehicular del plantel, lo que interfiere con la fluida circulación de unidades, sea resuelta prontamente, petición razonable que no implica mayores desembolsos.

Entre más pronto finalice la construcción de la estructura física y entre más rápido sea atendida la petición formulada por sus propietarios a las autoridades correspondientes, la apertura y funcionamiento de este nuevo parque industrial será una hermosa realidad, para provecho tanto de sus propietarios, trabajadores (as) y las comunidades vecinas.

Apostemos por Honduras, su presente y su futuro, tierra generosa que continúa favoreciendo a sus hijos e hijas a lo largo de distintas generaciones. Manos a la obra, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy.