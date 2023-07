Nubarrones

Un conjunto de cifras e indicadores, de tendencia negativa, presentan un panorama sombrío, debiendo ser atendidas con carácter urgente y prioritario por parte del actual gobierno.

Recientes cifras divulgadas por el Banco Central revelan la pérdida de reservas monetarias internacionales, de US$386.4 millones para mediados del 2023, con disminución de 5.92 meses de importaciones en enero del 2022 a 5.3 meses a junio 2023.

El ritmo internacional de exportaciones, para abril del 2023, acusa variación negativa de -5.7%m, disminuyendo de US$ 4,028.

1 millones en abril del 2022, a US$ 3.797.3 millones para abril 2023.El ritmo interanual de importaciones refleja variación negativa del -5.7%m ubicándose en US$ 5.731.7 millones en abril 2023, cuando en abril 2022 creció a tasa de 25.8%: US$ 6.080.8 millones. El envío de remesas observa un ritmo de crecimiento del 13% a mayo 2023, mientras en la misma fecha para el 2022 creció a tasa de 22%.

Para diciembre de este año, solamente se tendrán Reservas Internacionales Netas equivalentes a 5 meses de importaciones. La adjudicación de divisas bajo el mecanismo administrado actualmente por el BCH, que pasó de ser manejado por la banca comercial a la estatal, se está otorgando de manera selectiva y no de acuerdo a criterios de mercado, limitando el acceso de divisas a empresas y familias, de acuerdo a expertos.

El FMI recomendó que “El BCH debe velar por que la tasa de ajuste del lempira refleje los fundamentos económicos y los precios relativos de los socios comerciales, ajustando de forma proactiva la TPM según la evolución de la tasa de interés de los socios comerciales; estudiar la posibilidad de ampliar la banda cambiaria y que la tasa de ajuste tenga en cuenta los diferenciales de inflación proyectados con los socios comerciales.

”La prestación de servicios públicos continúa deteriorándose, particularmente en lo energético, mientras la ENEE tiene pérdidas diarias millonarias. Al respecto el FMI advirtió: “se debe invertir de manera significativa y urgente en producción, transmisión y distribución de energía.”

La ejecución presupuestaria de diversas instituciones públicas es baja: a la fecha varias han gastado menos del 40% de sus presupuestos aprobados, en rubros claves: infraestructura, salud, educación, sin que la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional realice el obligatorio monitoreo, con lo que proyectos y programas incluidos en los respectivos planes operativos anuales no se están desarrollando plenamente, quedando inconclusos.

El tiempo avanza y la inercia e incapacidad gerencial son la norma, no la excepción. Se prioriza la afiliación política al oficialismo antes que la capacidad y honestidad de la burocracia.