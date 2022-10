Cuando de apantallar e impactar se trata sobran las ocasiones en la administración pública cuyos funcionarios “hoy repican y mañana doblan”, es decir, la mentira la llevan en la punta de la lengua, la sonrisa por toneladas y el estrechar la mano, ya han vuelto a ello tras el peligro de la pandemia, cuantas veces crean necesarias para reforzar la falacia. En marzo el titular de Educación llegó a la escuela Mercedes Calderón en Santa Cruz de Yojoa, centro educativo modelo, donde su rostro expresó admiración y la promesa de apoyo para la construcción de la escuela.

Contentos los niños, puntuales en el aula al aire libre para seguir las instrucciones y consejos de los maestros, profesionales responsables que no se arredraron ni con las tormentas ni con la pandemia. La comunidad escolar cuenta con el respaldo de los padres de familia, con cuyas actividades apoyan la educación de sus hijos. Centro educativo modelo que, como en “El profe”, película de Cantinflas, la arboleda da cobijo a 110 alumnos porque la escuela es “donde están alumnos y maestros”.

Al “olvido” del ministro se une la explicación más absurda que se pudo exponer, pues sobre las personas y el derecho de los niños a la educación se halla la calificación del predio, en este caso, municipal que, a juzgar por la explicación, no integra el Estado. “El ministro dijo que no construían la escuela porque el predio no es del Estado, pero es una donación de la alcaldía”.

Si no lo hacen por trabas de burocracia o inventos en la Secretaría de Educación, el apoyo debe ser en reconocimiento al sacrificio de los niños, maestros y padres de familia en gratitud por el ejemplo a seguir al sobrepasar las metas de la educación y como estímulo a seguir tan ejemplar labor con alto desempeño de los alumnos en olimpiadas estudiantiles.

Pero habrá que esperar a la sombra de los árboles, con carrera cuando comienza a llover a que se “ablanden” y a lo mejor si no se pudo con paredes rectangulares, ventanas y espacios tradicionales, lleguen los inspirados con la escuela bioclimática y octagonal, según el manual para la planificación y diseño de centros educativos. La polémica se centrará en calificar sobre el clima, húmedo, seco o frío.

Qué distinto el diario vivir del ciudadano común y el de aquellos otros al cobijo, no de árboles, sino del poder con enormes beneficios que en la población es un derecho que ni siquiera les roza. La escuela Mercedes Calderón merece el “apoyo”, con mayor mérito que viajes y viáticos. Más de cien niños y sus maestros cumplen, aunque haya emergencias y en el sistema oficial se suspendan actividades.