El deporte favorito de nuestro pueblo, el que forma parte de la identidad regional y nacional, practicado masivamente por niños y niñas, jóvenes y adultos, generador de lealtades y válvula de escape ante los problemas cotidianos, no merece ser objeto de violencias -verbales y físicas- ni de manipulaciones que privilegian a determinados equipos en perjuicio de otros. Debe ser dentro y no fuera de las canchas donde se demuestre el equilibrio de fuerzas y los resultados logrados con base en la superioridad técnica de los equipos en contienda.

Se trata de una actividad recreativa en la que debe fomentarse el espíritu competitivo dentro de las reglas del juego y de la ética deportiva, generadora de valores positivos y espectáculo para la afición, que con su presencia apoya al equipo al cual otorga su lealtad, sin por ello caer en el fanatismo, antesala de agresiones recíprocas entre las barras rivales, que causan lesiones y muertes. Esto es absolutamente inaceptable y debe ser condenado y denunciado dondequiera que se presente.

El actual torneo Apertura de la Liga Nacional está siendo cuestionado desde distintos ángulos: arreglos amañados con elevadas sumas de por medio -lo que prostituye al balompié-, deficientes arbitrajes, indisciplinas dentro y fuera de las canchas por parte de directivos y jugadores, el dopaje y el alcoholismo que afectan a quienes quedan atrapados en tales adicciones.

No es casual, entonces, que la asistencia a los estadios -que cuentan con deficientes sistemas de alumbrado eléctrico- sea cada vez menor, lo que afecta el presupuesto de los equipos e incide, a su vez, en el retraso en el pago de salarios, de los que depende la subsistencia de los futbolistas, técnicos, personal auxiliar y sus familias.

El surgimiento de apuestas monetarias, ampliamente publicitadas en los medios televisivos, está dañando el espíritu y la razón de ser del deporte más practicado en nuestro país y a nivel mundial, lo que fomenta actos de corrupción que empañan la imagen y credibilidad del fútbol, en perjuicio de los atletas, los directivos y la afición.

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La capacitación permanente de los árbitros es fundamental para el normal desempeño de los juegos, pues garantiza que no haya cabida para cuestionamientos y especulaciones respecto a los resultados obtenidos. Esto incluye tanto el reglamento como las nuevas tecnologías utilizadas como complemento y apoyo de los fallos arbitrales.

Para los espectadores, el fútbol constituye una bienvenida pausa y un remanso de paz y sano esparcimiento ante las complejas problemáticas que diariamente se presentan en sus vidas, afectadas por la inseguridad y la incertidumbre, el desempleo, las alzas en los precios de los alimentos, la salud y la educación. Y ese oasis y refugio existencial no debe estar contaminado por las malas prácticas deportivas y extradeportivas.

El daño que provocan tanto a los equipos como a la afición es irreversible: la pérdida de confianza en el fair play, en el honor, la transparencia, la credibilidad y la caballerosidad que deben estar presentes en toda actividad deportiva, reemplazados por los arreglos bajo la mesa, la deshonestidad y la malicia, todo con el fin de lucrarse de manera ilícita.

Procede de inmediato una exhaustiva investigación que confirme o desmienta las crecientes especulaciones, bien para exonerar o bien para sancionar a los responsables, sean estos directivos o jugadores, sentando así un precedente para que, de una vez por todas, queden despejadas cualquier tipo de dudas respecto a los resultados de los encuentros balompédicos.