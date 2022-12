Lección navideña

La cercanía de la festividad de la Navidad a los festejos del inicio del nuevo ciclo anual ha ido oscureciendo el verdadero significado de la festividad religiosa que además es fuertemente acosada por la embestida comercial.

Sin embargo, es preciso acentuar esos valores imperecederos sobre los que se crearon las celebraciones navideñas, cuyo centro es, según el relato bíblico, la llegada de Dios hecho hombre en Belén para que creyendo en él y, sobre todo, practicando sus enseñanzas, se llegue a la vida eterna.

En gran parte de la humanidad afloran sentimientos que, no son eliminados por la fiebre comercial, aunque debieran fortalecer los encuentros sinceros durante todo el año en el amor que nos une y constituye una abundante fuente para resistir en las pruebas y recibir los triunfos con la sinceridad de quien reconoce y valora las aportaciones de los demás. Y en quienes aman recae la promesa bíblica de paz por su buena voluntad.

Y si el amor es un sentimiento interno y profundo, la solidaridad es la reacción inmediata ante la necesidad del prójimo que no puede atender. Puede calificarse como sentimiento más externo y pasajero, pero extender la mano de auxilio en una situación determinada es una manifestación evidente de disponibilidad para lograr una sociedad, por lo menos, menos mala. No se arreglan todos los problemas del mundo, pero sí la generosidad de palabra y de obra ayuda a solucionar un problema.

La Navidad, encuentro de bondad y afectos, es época de gratitud, pues en este ambiente tan negativo hallamos rayos de luz en quienes conocen y valoran el sabor de la vida, de manera que la autoestima y el optimismo reflejan la tan necesitada salud mental para enfrentar los desafíos diarios. El dar puede reflejar gratitud, pero devuelve al agradecido optimismo, esperanza y satisfacción en su existencia personal, familiar y laboral. La sabiduría popular enseña: “La gratitud, ennoblece; la ingratitud, envilece”.

La expresión bíblica aplicada a quienes condenan, conociendo o ignorando, debiera ser materia de reflexión porque “guardar o tirar la piedra” no encaja en la Navidad. El perdón refleja la buena voluntad proclamada en Belén. El reconocimiento de los errores es paso necesario para pedir perdón que debiera hallar puerta abierta para reparar los errores y recibir, con generosidad, el perdón. El rencor, disimulado en el “perdono, pero no olvido”, no es navideño y ni vivencia cristiana en el año.

La luz que llegó en la noche a Belén es preciso que llegue a nuestras vidas para que brille con fulgor la honestidad de manera que las acciones vayan con las palabras, a la fe no le falten las obras y la predicación vaya con el ejemplo. Así Navidad será el renacimiento anual a la luz de Belén.