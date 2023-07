No estamos solo para enfrentar los graves y acuciantes desafíos evidenciados tanto en la pérdida de confianza como en la inestabilidad social de manera que la cooperación de países amigos no deja de fluir, aunque los resultados no sean paralelos a la ayuda proporcionada. La amistad va más allá de la atención en las necesidades o del respaldo en organismos internacionales, sino que exige el acompañamiento para lograr la meta común, no sea que el “trabajar en común” alimente la mendicidad por el desvío de los recursos.

Y esto último es lo que viene ocurriendo con la cooperación internacional, cuyos recursos en numerosas ocasiones, entregados voluntariamente y haciendo caso omiso de los desastres y corrupción en la administración pública, han agarrado cauce con la justificación en el poder interno y soberano, de manera que cooperar marca un destino final muy diferente al expresado por los cooperantes.

Claro que no todo es así, pero ya hemos olvidado la condonación de la deuda con motivo del milenio que no era hacerse el tonto y no pagar, sino destinar lo adeudado, centavo a centavo, no a los acreedores que renunciaron a cobrar, sino al combate de la pobreza, a fortalecer la educación, a mejorar el sistema de salud y a cuidar de la agricultura de manera que no hubiera que importar comida. Esa historia suena lejana porque pasó como tormenta de verano.

La coordinadora residente de la ONU en nuestro país trazó el mapa de las angustias. “Los hondureños son altamente susceptibles a los impactos que tiene la migración, el desplazamiento interno, la crisis climática y la inseguridad alimentaria debido a que el país no tiene ninguna capacidad de construir resiliencia por lo que sus habitantes continúan sumidos en la pobreza y la exclusión”.

Resistencia y entereza no es que falten para enfrentar las adversidades, pero sí capacidad para responder a los problemas y necesidades que se van enraizando por décadas sin que haya mejoramiento en el horizonte, al contrario, la pobreza aumenta, el éxodo interno y externo es evidencia de lo innegable, la falta de prevención en lo que se avecina con la fortaleza de El Niño y la ceguera consentida para aumentar y mejorar la productividad en el campo. “Honduras es un país con multiniveles de crisis y necesita darles respuesta a las personas pobres”.

Los 1,600 millones de dólares proporcionados por la cooperación no logran su objetivo porque los cooperantes entregan la ayuda y “misión cumplida”. La otra parte para hacer efectiva la cooperación se hace como que no y administra los recursos a su gusto. Los amigos que proporcionan ayuda rara vez indagan el uso de los recursos proporcionados. Cooperación es trabajar en común, si falla una parte la calificación de amigo queda a nivel de interesado.