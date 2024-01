Jornada por la paz

El año se abre con la Jornada Mundial de la Paz, hoy exigencia existencial de millones de personas y clamor de muchos millones más, pues encendida la mecha de la guerra apagarla tras un altísimos costo humano, dimensiones imprevisibles e incremento de la pobreza obligan a alzar la voz pues la historia de la humanidad ha estado cruelmente marcada por “homo homini lupus”, el hombre lobo para el hombre o “Si vis pacem para bellum”, si quiere la paz prepara la guerra.

Aunque la voz caiga en el desierto no debe apagarse, son tales los peligros que el valor frágil de la paz nos obliga a todos no sólo a desearla, sino fortalecer el compromiso por ella de modo que enfrentemos los peligros provenientes desde cualquier ángulo. Nada de política, hegemonía o ambición económica, la paz habrá de resonar en toda persona de buena voluntad. El tema abordado por el Papa Francisco en su mensaje de la jornada mundial es de máxima actualidad, la tecnología, hoy presente en la actividad humana que percibimos en el imparable progreso y desarrollo de la informática. La inteligencia artificial está en plena expansión en las ciencias, en la producción, en la expansión de servicios y en las ilimitadas capacidades del conocimiento en los seres humanos.

“La inteligencia artificial será cada vez más importante. Los desafíos planteados no son solo técnicos, sino también antropológicos, educativos, sociales y políticos. Promete, por ejemplo, un ahorro de esfuerzo, una producción más eficiente, transportes más ágiles y mercados más dinámicos, además de una revolución en los procesos de recopilación organización y verificación de los datos”, señala el Pontífice quien agrega que “nos alegramos justamente y agradecemos las extraordinarias conquistas de la ciencia y de la tecnología, gracias a las cuales se ha podido poner remedio innumerables males que afectaban a la vida humana y causaban grandes sufrimientos”. No todo es positivo por lo que “es necesario plantearse algunas preguntas urgentes. ¿Cuáles serán las consecuencias, a mediano y largo plazo, de las nuevas tecnologías digitales? ¿Y qué impacto tendrán sobre la vida de los individuos y de la sociedad, sobre la estabilidad internacional y sobre la paz?

En este maremágnum es necesario garantizar la privacidad, seguridad de datos, respeto a las leyes y no automatizar con dependencia cada vez más fuerte privando de criterios personales en decisiones y resolución de problemas particularmente en jóvenes cada vez más esclavos de estímulos y persuasiones en el intrincado mundo de la tecnología. La respuesta al alcance de la mano sin esfuerzo va debilitando la inteligencia humana que puede ser rebasa por homónimo con calificativo de artificial. Favorecer el pensamiento crítico y no anularlo es la clave para que la inteligencia humana no sea engullida por lo artificial.