La sensación térmica está ocupando estos días titulares que pueden hasta ser considerados de escandalosos, pero es la realidad. Entre nosotros hay otra más profunda sensación que marca el diario vivir de los hondureños.

A ese sentir se le agrega el calificativo, muy explicativo, de indefensión en vista de los acontecimientos que marcan tragedias familiares muchos más allá de accidentes viales o desgracias profesionales.

La violencia muestra sus enormes tentáculos alimentados fundamentalmente por la impunidad, aunque no hemos de menospreciar los numerosos e inmensos problemas sociales.

Los obispos hondureños condenaron todo aquello que vaya contra el derecho humano fundamental, la vida, por la que el Estado debe responder en su defensa con todos los medios necesarios, pues las víctimas se olvidan. Los prelados elevaron su voz “enérgicamente contra todo tipo de violencia y alteración del orden social... reconsiderar y, si es necesario, cambiar las estrategias de seguridad”.

Esto último más que una exigencia de la mayoría es un grito de angustia vital que se ha extendido en la colectividad, creando una fuerte sensación de indefensión ante los ataques de grupos que en declaraciones son identificados, pero quedan en palabras sin que se persiga hasta el final la acusación señalada.

Por ello los obispos recogen el clamor general, “cambio de estrategia” que a nivel de oficina y de anuncios se hace, pero son necesarios los hechos no de captura de un par de delincuentes, hoy calificados “terroristas”, sino eliminación de estructuras profundamente arraigadas en la sociedad. La labor no es del diente al labio, pero para ello hay profesionales y recursos de manera que el derecho a la vida recobre total vigencia y quienes no lo respeten reciban pronta y contundente respuesta de la justicia.

No queremos que la violencia siga arrasando nuestro país, cubriendo de dolor a miles de familias, aumentado la sensación de indefensión y proyectando su imagen como el diario vivir en el infierno. No es pesimismo, sino realismo para no dejarnos engatusar con mejoras y bienestar a la vuelta de la esquina, pues la espiral de violencia arrasa con todo.

Poco falta si no se halla solución radical, que coloquen en los puntos de ingreso al país la inscripción sobre la puerta del infierno en la Divina Comedia de Dante Alighieri: “Perded toda esperanza, todos los que entráis aquí”.

Pareciera exagerado, pero la vigencia y el respeto a vivir en paz es necesario para la convivencia civilizada que conduzca “al bienestar y progreso del país en ruta del bien común”.

Los hondureños mantendremos la esperanza, pero es necesario recuperar la confianza con los cambios inmediatos y necesarios para combatir de frente la violencia, defender la vida y recuperar la convivencia en justicia, paz y libertad.