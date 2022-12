El personal de salud, médicos, enfermeras profesionales y auxiliares, anestesistas, que prestan sus servicios profesionales en hospitales estatales han declarado masivamente paro de labores a nivel nacional, lo que afecta directamente a miles de pacientes que no pueden costear visitas a profesionales que ejercen en nosocomios privados, sea para atender sintomatologías físicas o mentales o ambas.

Se reclama el pago de sueldos atrasados, una mora que asciende a varios meses sin haber recibido retribución por la prestación de sus servicios.

Igualmente, las y los doctores en medicina exigen aumentos y reajustes salariales al igual que el abastecimiento de medicamentos para poder tratar tanto la salud individual como la comunitaria, crecientemente amenazada por el covid-19, dengue, tuberculosis y otras diversas patologías crónicas y estacionarias.

Es obligatorio el preguntarse la o las razones para no cancelar en tiempo y forma tales emolumentos. ¿Estriban los cuellos de botella en la Secretaría de Finanzas, en la de Salud, o en ambas?

Sea como sea, el hecho es que existe un doble descontento y cuestionamiento cada vez más generalizado, tanto entre las y los profesionales de salud como entre sus pacientes, lo que incide directamente en la credibilidad del gobierno, que se revela como incapaz de cumplir diversos compromisos y obligaciones contra actuales.

La opinión pública esperaba que la presidenta Xiomara Castro evaluara objetivamente a sus más cercanos colaboradores (as), esto es a sus ministros (as), en un balance de aciertos y desaciertos, de logros y limitantes, a fin de iniciar el año próximo con un equipo de secretarios (as) de Estado con elevado grado de profesionalismo, responsabilidad, eficiencia, a fin de confirmar a quienes han cumplido plenamente con sus funciones y reemplazar a quienes han mostrado no estar a la altura del desempeño esperado. Para su nombramiento privaron consideraciones políticas por sobre la capacidad ética y eficacia.

Ello no ha ocurrido, lamentablemente, por lo que para el año próximo el pueblo hondureño presenciará renovadas carencias en su derecho constitucional a la salud, tanto preventiva como curativa.

La paciencia tiene un límite y no debe abusarse de la misma, ya que la tolerancia hasta ahora mostrada puede caducar en cuestión de días. Cuando de por medio está la enfermedad, el hambre, la desesperación no debe jugarse con fuego.