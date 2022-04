Grandes desafíos

Todo se halla preparado para facilitar los desplazamientos masivos, disminuir los riesgos y mitigar las desgracias que en años anteriores a la pandemia llenaban las páginas y los espacios de los medios de comunicación.

Con los dos años de restricciones hemos olvidado los peligros y desafíos tanto en las rutas como en los destinos, de manera que en esta semana para muchos ya no caía bien aquello de santa, de descanso ni de convivencia en los lugares de origen hacia donde se desplazan quienes dejaron el “terruño” y apostaron por la ciudad para encontrar mejores condiciones de vida.

El gran problema, ayer y hoy, es el uso de vehículos para los desplazamientos con alto nivel de irresponsabilidad de quienes los manejan. Como si fuese a escapar el lugar de destino, la velocidad se alía con las negativas condiciones en carreteras para convertir en tragedia y dolor estos días esperados para algo diferente al trabajo diario.

Retenes sí, mano dura en ellos de manera que no pase triunfalmente por ello ningún carro del Estado con poporoila y su familia, ningún vehículo conducido por una persona con disminución de facultades por el alcohol. No es necesario que se trabe la lengua, basta aplicar los medios necesarios para saber si los tragos se han incorporado desgraciadamente al viaje familiar. Velocidad, papeles y otros etc. etc. que con honestidad y responsabilidad deben aplicarse en los controles para salvar vidas y disminuir los daños.

La celebración del Domingo de Ramos en todas las parroquias evidencia la necesidad y el anhelo de los hondureños de ir recuperando la sana y saludable normalidad de manera que la fe se refleje en actos religiosos, pero también en los compromisos y solidaridad hacia quienes tienen mayores necesidades. Son días santos para quienes se elevan sobre las cosas materiales y hallan como gran meta compartida el bienestar espiritual y material de las personas cercanas. Porque cómo se va a amar a quienes no vemos, si no se ama a quienes vemos.

Esta sí es Semana Santa, Semana Mayor que da sentido real y eficaz a la fe. Para otros, la semana serán días con otro color y destino. Unos y otros, todos, debemos practicar la convivencia civilizada que en orden y paz volvamos el próximo lunes no a la rutina diaria, sino al desafío cotidiano de una Honduras mejor, de un entendimiento fructífero y de acciones concertadas que llevan a objetivos y metas de mejoramiento de vida para todos.

Fe, amor y esperanza invocó el obispo sampedrano, Ángel Garachana, para renovar la vida cristiana.