Escalada antimigrantes

Por iniciativa del gobernador de Texas, Gregg Abott, la legislatura local, de mayoría Republicana, ha aprobado la ley SB-4, misma que autoriza a autoridades de ese estado el arresto y deportación de inmigrantes indocumentados, basándose en sospechas, incluso por su apariencia física. iniciativa privativa de las autoridades federales.

Abbot previamente había ordenado instalar boyas en el río Bravo y alambrado de púas en su ribera. Promete continuar la construcción de un elevado muro a lo largo de la frontera con México. Tales crueles disposiciones han provocado accidentes, incluso mortales, entre quienes tratan de ingresar a ese estado de la Unión Americana.

Sus actuaciones están motivadas, al igual que las de su colega en Florida, DeSantis, por motivaciones políticas partidarias, revelando ausencia total de humanidad y compasión, racismo, intolerancia, olvidando que su país es una nación poblada por oleadas de migrantes de distintos orígenes y etnias.

Tanto el uno como el otro manipulan el tema migratorio con visión xenofóbica, como trampolín para consolidar su respectivo futuro político.

El impacto sobre los migrantes, incluyendo nuestros compatriotas, estimándose que unos 350,000 carecen de documentación migratoria, será el éxodo masivo hacia otros estados, cuando ya estaban arraigados en Texas, tocándoles volver a empezar o bien ser deportados hacia México, que a su vez los enviará a sus países de origen. No solo está perjudicando a las y los migrantes, igualmente a empresarios locales con inversiones en agronegocios, construcción, servicios, que ya no contarán con mano de obra barata, anuente a desempeñar actividades no atractivas para los estadounidenses por riesgosas e inadecuadamente remuneradas.

La ley SB4 es la legislación más radical antiinmigrante emitida hasta ahora en Estados Unidos, entrando en vigencia a partir del próximo marzo.

La American Civil Liberties Union (ACLU) ha declarado: “La ley 4 del Senado sustituye a la legislación federal, promueve el perfilamiento racial y el acoso, y autoriza inconstitucionalmente a las autoridades locales a deportar a personas sin (el) debido proceso, sin importar si los inmigrantes buscan asilo u otras protecciones humanitarias”-

Nuestras representaciones consulares en ciudades de Texas deben proporcionar asistencia legal a quienes sean arrestados antes de proceder a su deportación.