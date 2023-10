Enfermo grave

Para “evitar” lo inevitable, casi parece lenguaje de Cantinflas, “el paciente que vaya a cita médica debe realizar inmediatamente otra cita” es la solución inmediata proporcionada por el director del Instituto Hondureño de Seguridad Social, desbordado la semana anterior por miles de afiliados, algunos de los cuales tuvieron que dormir en la fila para lograr atención y así tener oportunidad de entrar a consulta, particularmente con especialistas, profesionales escasos en la institución.

Lo sucedido no es aglomeración de personas por el feriado oficial o la coincidencia del inicio de mes, sino la secuela normal de décadas de abandono, de carencia de previsión, escalada en la corrupción y arraigo de la política partidista para aprovechar la institución en detrimento de la atención oportuna y eficiente de los derechohabientes y beneficiarios. Es complejísima la situación, porque el IHSS “está enfermo, dejarlo morir creyendo que así se solucionará el problema es el peor error”, señala el doctor Carlos Umaña.

Las expresiones colectivas de inconformidad se han multiplicado en los últimos meses, pero enseguida, con aire mesiánico, anuncian nuevas construcciones, mejoras en la atención y abastecimiento de medicinas. Todo para un futuro tan incierto como la existencia misma de la institución, en la que la representación de los aportantes en la directiva no se escucha, pues ni siquiera se conocen los delegados de la patronal y de los trabajadores que, si no logran nada, alcen la voz para denunciar donde se hallan las trancas y los intereses contra el Seguro.

Pero no es solo el problema en las citas médicas. “En los últimos días ha pasado colapsado el hospital, hay mucha gente en emergencia y no hay muchos médicos ni enfermeras para atenderlos”, se desahoga una enfermera del hospital regional de San Pedro Sula. Escasez de personal, pero en la administración hay numerosas solicitudes para ingresar a trabajar que reposan el sueño no de los justos sino de la injusticia para numerosos jóvenes médicos que no hallan empleo y, mucho menos, oportunidad de especialización con cupos restringidos y disimuladas dedicatorias. Y todo ello es evidencia de estado de salud del sistema cada vez en mayor cercanía a una crisis agónica que no quieren, porque poder si pueden, atender. La trilogía sobre la que depositaron sus esperanzas los hondureños con el nuevo gobierno estaba centrada en salud, educación y empleo. Pasan los días y el retroceso es cada vez más acelerado no por falta de recursos, sino por malos administradores que buscan quedar bien con quienes les dieron la “chamba”.

“Yo estoy aquí desde las tres de la madrugada... y son las tres de la tarde”, es la queja más que generalizada de derechohabientes con pocas esperanzas de que la próxima vez no hayan de esperar otras 12 horas.