Cuando se haya descubierto una vacuna contra el COVID-19, cuando hayan bajado los contagios y las muertes y podamos estar de nuevo cerca los unos de los otros, ojalá no vayamos a olvidar que, durante todos estos meses, ha habido un ejército de hombres y mujeres que se le ha plantado a la enfermedad y la ha enfrentado cara a cara, con temor, seguramente, pero con audacia y valentía.Algunas fuentes de información aseguran que más de cien mil hombres y mujeres, entre médicos, enfermeras y personal administrativo y de servicios, han sido, hasta ahora, contagiados, en clínicas y hospitales alrededor del mundo.Un número considerable de ellos han entregado su vida; unos al inicio de la pandemia, cuando sin saber aún a ciencia cierta a lo que se enfrentaban, brindaron asistencia sanitaria a contagiados, que tampoco sabían lo que cargaban en sus cuerpos; otros, sobre todo en países en vías de desarrollo, porque no contaban con el equipo de protección indispensable para evitar la trasmisión del virus.Sin duda que la labor que desarrolla el personal sanitario solo puede llevarse a cabo si se tiene una clara vocación de servicio, un auténtico deseo de servir al prójimo. Porque hay otras maneras mucho menos arriesgadas de ganarse la vida, y, sin embargo, afortunadamente, hay quienes han optado por hacer de su existencia un verdadero apostolado, con un compromiso que ningún salario paga.Encima, no han faltado casos en los que el trabajo en clínicas y hospitales en donde se atienden a infectados por este coronavirus, ha significado el rechazo de parte de comunidades que no son capaces de comprender la trascendencia de la misión de sus vecinos y ceden al miedo y a los prejuicios.Claro, también hay emocionantes historias de lugares en los que los médicos y enfermeras son recibidos en medio de aplausos y se reconoce su entrega y capacidad de sacrifico.A estos héroes con mascarilla, y muchos más, habría que sumar a otros servidores que, como los bomberos o los policías, se han mantenido, también, en la línea de fuego; luchando contra un enemigo minúsculo, invisible a ojos vistas, pero dañino como pocos.Que no vaya a faltarnos la memoria, que no vayamos a cometer la ingratitud de olvidar estos días tan especiales en los que, mientras no protegíamos en la seguridad de nuestras casas, otros arriesgaban la vida propia para salvar la de otros.