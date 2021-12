Después de dos reveses, la promesa de una reforma migratoria integral que daría la residencia legal a unos 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, ha quedado en el limbo. Esa propuesta llenó de esperanzas, significaba el acceso a la ciudadanía estadounidense para quienes, pasados algunos años, cumplieran con los requisitos para vivir sin sobresaltos. Pero esa propuesta, completa e inclusiva, es historia. Y de este plan A, se pasó al plan B hasta llegar al C, uno que es temporal.

Esta tercera propuesta no facilita ni la residencia ni el camino a la ciudadanía estadounidense, solamente garantiza cinco años de permiso —prorrogables cinco años después— para permanecer en el país para los “dreamers” o jóvenes estudiantes que llegaron a Estados Unidos desde niños; también abarca a los inmigrantes dedicados a labores agrícolas, trabajadores esenciales y quienes están registrados en el Estatus de Protección Temporal, los llamados tepesianos.

Se trata de una iniciativa que debe someterse al Senado donde se termina exigiendo que se refuerce la vigilancia fronteriza, que se detenga la entrada de indocumentados y un mayor control de los inmigrantes ilegales que ya están allá. Los mismos obstáculos que han hecho fracasar los intentos de reformas migratorias en el pasado, ahora aumentados por los hacinamientos en la frontera con México.

Según la administración de Joe Biden, el proyecto beneficiaría a más de siete millones de indocumentados que están en el país desde antes del 1 de enero de 2011, con un permiso de trabajo y autorización para viajar al exterior y volver conservando el mismo estatus, un beneficio que, cinco años después, les daría posibilidad de extensión con acceso al seguro médico o Medicaid y otras ayudas. De ellos 1.6 millones son los “dreamers”, unos 360,000 son tepesianos, casi tres millones son trabajadores esenciales y un millón agrícolas. El resto de elegibles serían quienes han vivido en ese país un promedio de 20 años, han pagado impuestos y, en su mayoría, no han recibido beneficios de asistencia social.

Pero la iniciativa no es suficiente para inmigrantes y activistas que vienen luchando por una reforma migratoria que les abra el camino a la ciudadanía, que les otorgue derechos a planes sociales y, sobre todo, que les quite de encima esa incertidumbre de ser deportados en cualquier momento. Reclaman el ofrecimiento de crear una legislación que les proteja y, como lo están dejando claro en las protestas frente al Senado, no piensan rendirse, sino seguir luchando hasta lograrlo porque, por ahora, esa promesa quedó en el limbo.