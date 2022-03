Como creación artística y prometedora con técnica claroscuro, contraste pronunciado entre la luz y la sombra, el sistema educativo nacional ha reanudado actividades que evidencian el camino a seguir, superando las aún múltiples dificultades como reto descomunal ante el que es necesario no solo una fuerte voluntad, sino la unión de maestros y padres de familia para que los niños y jóvenes vuelvan a las aulas.

Aquel inmenso desafío del que nos hemos hecho eco en numerosas ocasiones todavía está ahí a la espera de iniciativas positivas y acciones del Gobierno para proporcionar un ambiente favorable en los centros educativos de los que el 80% muestra condiciones precarias por daños en los edificios, por carencia de agua potable y mobiliario.

Polémica la posición de la Secretaría de Educación sobre los docentes renuentes a volver a clases semipresenciales para evitar riesgos de contagio. Las carencias se irán solventando, pero los maestros deben hallar en los funcionarios respaldo y acciones efectivas particularmente en el sector rural, pues desde la comodidad de la oficina en la capital solo se resuelven problemas en el papel, no en el campo.

“Es inaceptable la actitud de los compañeros de no querer dar clases; no hay necesidad de que se aplique la ley, regresen a los centros educativos”, es el llamado del titular de la Secretaría de Educación.

En esa ayuda urgente y necesario el llamado de LA PRENSA, “Volvamos a las aulas”, es efectivo y escuelas de Chamelecón han recibido la primera ayuda consiste en mobiliario, reparación de edificios, facilitación de agua potable y material didáctico. En la inmensidad del problema en el ámbito nacional, el grano de arena da ánimo a centenares de alumnos que volverán a hallar la ruta de mayor socialización con la convivencia en aulas y espacios para el recreo.

Para la escuela ejemplar en Santa Cruz de Yojoa, de pie en las tormentas y la pandemia, hay promesa que este diario seguirá muy de cerca para la construcción de un moderno centro educativo y que las actividades, a la sombra de los árboles, quede como un recuerdo bonito, no de maldición, porque el carecer de aulas no abatió a maestros, alumnos y padres de familia. No solo no se perdieron días de clase, sino que el aprovechamiento de la enseñanza superó las 300 jornadas en el año.

Mucho oscuro todavía, pero se va despejando el horizonte y hay claros que anuncian “tiempos mejores” para los niños y jóvenes con profesionales en la educación y padres de familia responsables.