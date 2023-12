Se va despejando el horizonte y pese a los múltiples intereses y la debilidad ética en el ejercicio de la política, renacen las esperanzas en el consenso tras el diálogo, léase negociación, entre los dirigentes de los partidos políticos, dejando de lado a la presidencia del Legislativo, cuyas muestras de acercamiento son nulas y su fuerza partidista, inexistente al declarar que no está con la institución política que lo llevó al Congreso, es decir, se halla “más solo que la una”.

Los acercamientos, cabildeos o negociaciones se han venido desarrollando durante una semana con resultados positivos, a juzgar por lo trascendido sin ser desvirtuado. Es decir que si no hay sorpresa de última hora y no originan divisiones empujadas desde el exterior habrá nombramiento correcto en el Tribunal Superior de Cuentas y no la plasta de provisional que puede prolongarse “per sécula seculorum”, según el lenguaje popular, gracias al milagro de la “mayoría” compuesta por menos de una docena de diputados.

Una pequeña dosis de confianza supone este logro, pues ya es hora de que a quienes se les confió la directriz legislativa y el nombramiento en instituciones fundamentales del Estado sean capaces de dialogar, negociar y alcanzar consensos. Así cumplen el mandato dado por los electores, por el pueblo que, superado el bipartidismo tradicional, no entregó a un solo partido el poder, sino que lo distribuyó, sin mayoría, de manera que es necesario hablar para entenderse, renunciar a todo lo mío y señalar en la agenda el objetivo de compartir racionalmente para alcanzar mayoría simple o calificada.

No es cortesía el resultado de las urnas destinadas a los diputados, sino mandato y ahí es donde viene el estira y afloja que debe haber para llevar adelante la responsabilidad legislativa que parecen no entender o no querer entender quienes consiguieron más votos con alianza, en la fórmula presidencial, pero no lograron mayoría parlamentaria. Hay que hablar, negociar y en ese dando y dando alcanzar consensos no clausurar actividades, cerrar puertas y aumentar la desconfianza. El ejercicio del poder del Estado nace en el “soberano” que gusta decir el oficialismo, lo que en numerosas ocasiones es negado al considerarse funcionarios y políticos como superiores. No es favor la función pública, sino obligación nacida y aceptada en las urnas de aquí que la mirada debiera estar en el cumplimiento de la ley, en el acercamiento de las instituciones y su integración plena y eficaz para mejorar la calidad de vida de los hondureños y su convivencia en paz y libertad.

La manifestación de buena voluntad es frontera en la que debe desaparecer el principio de “divide y vencerás” y prevalecer el “hablando se entiende la gente”. Difícil en política y más con el poder en las manos, pero no imposible.