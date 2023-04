El plan, como alardean funcionarios y políticos, continúa, pero más bien como tabla de salvación en declaraciones y conversaciones porque del dicho al hecho hay un gran trecho, tanto como el tiempo transcurrido desde la firma del contrato de concesión Aguas de San Pedro, las represas para salvar el valle, los hospitales y otras muchas promesas que se pierden en el horizonte sin más beneficio que la nefasta satisfacción de los incumplidores.

San Pedro Sula, calificada de capital industrial del país o, en otros mejores tiempos, la ciudad que más crece de México a Panamá no logró centrar la defensa del Merendón mucho menos liberar ríos y quebradas de contaminación de manera que los cauces que atraviesan la urbe constituyen cloacas a cielo abierto. Pero hay plan, aunque han transcurrido 23 años en que se firmó el compromiso y todavía sigue en el imaginario de la autoridad edilicia y de la empresa concesionaria.

El sistema pluvial ha sido rebasado por la expansión urbana y las presiones del aumento de la población que empujan en acelerado incremento la vulnerabilidad de la infraestructura, ya obsoleta.

A ello hay que añadir el gran desastre ecológico por el vertido de las aguas servidas en la red pluvial sin tratamiento lo que representa un grave peligro para la población que se mantiene indiferente pese a las correntadas contaminadas cercana a sus hogares.

Aquello de la prevención no llega tampoco a la política ambiental de manera que el desarrollo de la ciudad, sus obras y expansión se hacen con la miopía que ocasiona intereses políticos o beneficios particulares. “Se necesitan decisiones urgentísimas por la sanidad ambiental de la ciudad”.

Hay plan, puerta a una solución que considera la calidad de vida como prioridad. ¡Qué belleza! Pero como en tantas otras situaciones municipales o del Gobierno central la llegada es tan tardía y las condiciones tan extremas que la mayoría de las veces es peor el remedio que la enfermedad.

Sin embargo, quedar apresados en el pesimismo no es ruta saludable, al contrario, agrava de los problemas por lo que es necesario mantener los puntos sobre las íes y no seguir dejando para mañana lo que se puede hoy, con la integración de profesionales, instituciones ciudadanas y patronatos cuyos miembros necesitarán hacer conciencia que con solo cemento no se consigue progreso, bienestar ni calidad de vida.

¿Saldrán del estado de plan en los próximos siete años las plantas de tratamiento de aguas servidas, la renovación y ampliación del sistema pluvial, la separación de las redes pluvial y aguas negras? Soñaba el abad de San Pedro...