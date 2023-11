Desafíos en la Unah

Expansión, mantenimiento y actualización no destacan la administración pública ni en la Universidad Autónoma e Honduras (Unah), que en la complicada labor de selección del rector surge el ambiente real de la academia, del ingreso al mundo universitario y del derrumbe en la matrícula. Las explicaciones pueden ser muchas y hasta con fundamento, pero los hechos hablan por sí solos y exigen soluciones. Como señalaba un escrito reciente, “cerrar círculos y abrir puertas”. He aquí el desafío. Lejos, pero no en el olvido, quedaron aquellos tiempos de agitación en los que la academia se movía al ritmo de ideologías que si son necesarias para saber y comprender el movimiento de la historia de la humanidad son un grave obstáculo cuando intentan suplantar la ciencia y la academia para utilizarlas como pedestal para usar el poder.

En los últimos años por causas internas y por fenómenos externos como la pandemia, la toma de instalaciones casi ha desaparecido a lo cual ha contribuido el uso de la tecnología en el desarrollo de los programas en cada carrera. Si llegan agitadores, como hace unas semanas, se abre el mundo virtual y las clases siguen a la “distancia”. Es necesario aún evaluar la calidad de la enseñanza por la red donde la relación personal entre compañeros y maestros es tan débil que acaba en una tecla. Ha sorprendido la estrepitosa caída de la matrícula lo cual es innegable evidencia del fracaso en el sistema educativo desde los primeros años hasta los campos universitarios. Las causas de este fenómeno son palpables. Unas con raíces en la misma Unah y sus centros regionales y otras en los agravados problemas sociales, pobreza, violencia y desempleo, lo que empuja al éxodo a los jóvenes que se unen a las caravanas hacia el norte.

La Prueba de Aptitud Académica (PAA), da resultados positivos al lograr integrar a la comunidad universitaria estudiantes, estudiantes, no agitadores ni dirigentes de movimientos que pasaban años en la universidad, pero ésta no pasaba por ellos. Sin embargo, ya es tiempo de emprender, no prometer, la revisión integral de la prueba de manera que con los conocimientos se midan también las habilidades, de manera que las deficiencias de secundaria sean suplidas con aptitudes positivas de los aspirantes que muy bien se pueden reflejar con ayuda de profesionales de la Unah.

El centralismo es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo y modernización de los centros regionales y el campus de la Unah - vs con exigencias de aumento en el presupuesto, pues necesitan nuevas carreras, mantenimiento de las instalaciones y respaldo para el personal con nombramiento, no por hora. Cerrar los asfixiantes círculos y abrir puertas desafío urgente para el nuevo rector.