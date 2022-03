Crear, no destruir

Si no crean, por lo menos no destruyan, es el consejo sensato que requieren nuestros diputados en cuya agenda, aunque algunos traten de suavizar, va entrando ya la derogación de la Ley de Trabajo por Hora sobre cuyos beneficiarios se ha dado una cifra oficial, pero no real porque, como en otras muchas áreas de la administración pública, con funcionarios mirando para otro lado y mano extendida se hacen los “locos” y claro después vienen los redentores para echar por la borda con doloroso costo familiar y personal.

Deficiencias, muchas, pero no todas por la ley, sino por la conducta de empresarios y funcionarios, unos y otros aprovechando la coyuntura y la debilidad institucional que contribuye a la impunidad por irregularidades y delitos en la función pública. Y ante esto, la solución debe encauzarse en el entendimiento para lograr una convergencia en la que se concentren reformas de mejoramiento, no hay perfeccionamiento, porque la verdad y perfección no es monopolio, de aquí que habrá que llegar a la meta con aportación de todas las partes no solo de los que desde el poder “pontifican”.

LA PRENSA en su edición del sábado pasado proporcionó un excelente trabajo periodístico sobre el mercado laboral en el país, cuya radiografía pone al descubierto la escasez de oportunidades de empleo, el escaso respaldo a los emprendedores, muchos de ellos surgen por las condiciones negativas centradas en la edad y en la capacitación. Pero también las secuelas de la pandemia, de los fenómenos naturales acentuando la debilidad en la creación de empleo, a lo que debiera contribuir el gobierno no con burocracia, sino con oportunidades a través del sector privado. Saltó la alarma hace unos días por las declaraciones en el sector oficial de que todo estaba listo para la derogación de la ley. Lo que venga después ya se verá, pero la “tembladera” en miles de familias comenzó a sentirse, pues el ingreso para la supervivencia está amenazado. La demanda no es otra que “no destruyan”, ayuden a crear y mejorar las condiciones laborales bien mediante la aplicación y supervisión del Código de Trabajo u otros sistemas con cabida en la ley para abrir camino y contribuir al bienestar de las familias y al desarrollo económico y social de Honduras.

“En este momento la comisión no tiene dictamen”, trató de calmar los ánimos un diputado de Libre, quien señaló que con la información obtenida se elaborará y será presentado al Congreso. Sean creadores con ayuda de todas las partes y más que escuchar y mirar hacia grupos o bancadas, oigan el clamor de miles de hondureños que con oportunidades de empleo no se expondrían a gravísimos peligros en la ruta hacia el norte.