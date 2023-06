Cordura y diálogo

Antagonismo, represalias, despidos, exabruptos, las acostumbradas posiciones de Roberto Contreras, sesiones suspendidas y denuncias de regidores contra el alcalde en el Ministerio Público han marcado los últimos días de la Corporación Municipal de San Pedro Sula.

Este coctel explosivo que mantiene paralizada a la Municipalidad se deriva de un informe que el Tribunal Superior de Cuentas, TSC, hizo a petición de la misma alcaldía sobre “los procesos de licitación y ejecución de contratos de servicios de limpieza vial y manejo de los residuos sólidos urbanos”.

Tras una minuciosa auditoría, en el que se evaluó el periodo comprendido del 1 de enero de 2014 al 31 de octubre de 2022, el TSC recomendó a la Corporación Municipal cumplir el contrato e invocar la cláusula de solución de controversias para no exponerse a una futura demanda de la empresa que brinda el servicio relacionada con la figura conocida como “mayores costos”, (se define también como ajuste, que es el incremento o decremento que sufre un precio en su costo directo por causas o circunstancias de orden económico no previstas y totalmente ajenas a la voluntad de las partes contratantes), la cual implicaría pagar un monto superior a los 800 millones de lempiras.

Además, prosigue el TSC, “el análisis financiero de ingresos y costos para las tasas y servicios relacionados al tren de aseo, relleno sanitario, limpieza vial y similares demuestra que en los últimos tres años se han generado recursos por más de 901 millones de lempiras, los cuales evidentemente son suficientes para financiar el contrato suscrito, incluso la Administración Municipal de San Pedro Sula está cobrando y recaudando tasas por encima del costo real de servicios, lo cual la expone a reclamos de los contribuyentes”.

Al conocer la respuesta del Tribunal de Cuentas, Contreras respondió que no se pagará, porque la figura de “mayores costos no aplica a contratos de servicios, como este, sino a los de obras públicas.

Entonces, el TSC para salvaguardar las finanzas de la comuna emplazó dos veces a la Municipalidad para que definiera un plan de acción para abordar la temática relacionada a “mayores costos”. Incluso, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés ofreció su centro de arbitraje para resolver este diferendo.

Como el órgano contralor establece que si se incumple lo solicitado por ellos, el alcalde y los regidores corren el riesgo de ser multados y hasta destituidos, estos últimos mocionaron en sesión que Contreras explicara los pormenores del caso y que argumentara por qué se niega a cumplir las recomendaciones del TSC.

Sin embargo, Contreras, como ya es habitual en él, se salió de sus casillas y se negó a brindar los detalles requeridos por la mayoría de corporativos y suspendió la sesión.

El alcalde debe entender de una vez por todas que fue escogido por los sampedranos para actuar con diligencia, con madurez y trabajar en equipo con los corporativos para dirigir los destinos de San Pedro Sula a buen puerto.

Ya basta de populismo, ya basta de ningunear a otras autoridades y de actuar como si la alcaldía fuera su negocio particular.

Hay que respetar a los órganos contralores, Honduras no es una hacienda y no se trata de pagar para que se desangren las finanzas municipales, sino de justicia: si se debe pagar porque así lo estipula el contrato, que se pague; si Contreras tiene la razón y no se debe pagar, que no se pague, pero San Pedro Sula se merece un líder maduro, serio, inteligente, analítico, que dialogue con cordura y no alguien que va de show en show en redes sociales. Hay que madurar. Ya basta de niñerías.