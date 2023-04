El plan de cogobierno a través de una alianza política se ha quedado en el mundo de las ilusiones de Libre cuyos dirigentes habrían pensado que en esta ocasión les resultaría tan fácil como aquel acuerdo o coalición con vistas a los resultados de las elecciones.

Están tan recientes los hechos que atentan contra la esencia misma del proceso de acercamiento, decisiones y acciones en poder: La confianza. Los riesgos son muy altos y las desventajas evidentes en un mayor deterioro del instituto político necesitado para gobernar holgadamente.

La oferta del oficialismo puede calificarse de tentadora, pues incluía que los liberales participasen en “asuntos legislativos y de gobierno”. Muy ambiciosa la propuesta que, sin duda, quedaría en simples palabras una vez logrado el objetivo de conseguir los votos en el Congreso para llevar adelante la agenda del oficialismo y aligerar el paso para las próximas elecciones si es que las hay, pues eso de la Constituyente se va presentado como la prima hermana de la cuarta urna.La respuesta negativa del Partido Liberal a la propuesta de Libre es el resultado de un proceso de consenso en los últimos días.

“Nos ha quedado claro que el Partido prefiere continuar haciendo oposición política responsable, cuestionando lo que haya que cuestionar y proponiendo con base en la experiencia de los buenos gobierno que ha hecho nuestro centenario instituto político”, señala el comunicado en el que hace notar el reencuentro de miles de liberales a lo largo y ancho del país.

Muy significativa la aclaración de los liberales “sin cuya participación en el Poder Legislativo es poco probable que puedan avanzar aquellos proyectos de ley que favorecen al pueblo hondureños y a nuestra Asociación de Alcaldes, los que estaremos dispuesto a defender y a apoyar, pero exigiremos también se aprueben otros proyectos introducidos por diputados liberales y que, por sectarismo político, han sido engavetado por el Partido Libre”.

El no de los liberales fue calificado de rotundo y habrá que sostenerlo pese a halagos auditivos y confidenciales o de cualquier otra materia con que el oficialismo quiera debilitar la rotundidad con proyectos inmediatos como la Ley de Justicia Tributaria o la derogación de la Ley de Empleo por Hora, pues es evidente la visión y ambición de Libre. No hay más ciego que el que no quiere ver, alerta la sabiduría popular que nos llega a los hondureños en estos tiempos para que miremos y reflexionemos.

Los cantos de sirena llegaron ahora a los liberales que reconocen su aporte histórico a la vida democrática y su apertura y transparente al diálogo, sin cartas ocultas, por lo que identifican la trampa y con el respaldo de su fuerza política pronuncian un no rotundo a la invitación de cogobierno.