Candelas y ocote

En camino hacia una transición “suave y armoniosa” es la descripción dada por el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, lo cual, como estrategia oficial, se va echando la mirada atrás para distanciarse de los problemas al acercarlos al reciente pasado. Es decir, los apagones ya tienen paternidad, no solo aquello de la escasez de lluvias, sino la concesionaria que en algo más de dos meses termina el contrato y ha sido notificada su salida.

Está por verse la tranquilidad en el traspaso, lo cual no es el centro, por el momento, del malestar e inquietud de los hondureños, aunque por los antecedentes quienes regresan tienen de ganarse, con hechos no con palabras, la confianza, pues estamos al borde del abismo en materia energética y las esperanzas son mínimas, lo mismo que en el campo donde no cae gota y no hay siembra.

No es invento, pero en fuente oficial de la Enee ha salido la expresión, sinónimo de catástrofe, que con las lluvias se reducirán los apagones. Lo que nos faltaba. Por décadas la imagen del campesino mirando el horizonte para otear nubes se traslada ahora a quienes administran o mal administran la empresa que debiera proporcionar energía a todos los hondureños.

A no pocos regalada, pero ya se escuchan las voces: “Prefiero pagar el recibo de luz a esta situación”.¿Entonces? Ni en el mismo gobierno se entienden, pues mientras unos están a favor de las compras de emergencia, en la Enee pontifican: “No vamos a hacer compra directa dirigida a una empresa... tras bambalinas, con opacidad”.

Muy transparentes se muestran algunos funcionarios que no funcionan, pues la oscuridad llena los hogares, detiene el ritmo productivo y todo queda paralizado sin otra explicación de no saber cuándo se restablecerá el servicio. Estos líderes nuestros creen que dirigen máquinas no personas.

En esta grave situación se requiere innovación y creatividad, conceptos ausentes en la administración pública. Y así las soluciones reales, no los estudios ni la integración de mesas para agilizar el “caletre”, se hallan ausentes de la visión de nación con dirigentes entretenidos en elaborar planes que en nada mitigan las desgracias.

Ahora es que no se puede comprar pese al gran déficit de energía en hora pico cuando la demanda alcanza 1,800 kilovatios y el país produce solamente 1,650.

Estos son los hechos que hace meses fueron presentados, pero “las cosas en palacio van despacio”, nada se hizo y por ello fueron allanando el camino con los anuncios de “apagones” que son agregado colateral a los cortes diarios.En la Enee prenden candelas para que lleguen las lluvias y así apagar velas y ocote y encender focos.