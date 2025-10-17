Cambio de régimen en Venezuela

La escalada procedente de Washington para deponer al mandatario venezolano Nicolás Maduro ha alcanzado un nuevo nivel, con la autorización del presidente Trump ordenando a la CIA operaciones encubiertas al interior del país sudamericano, previa recompensa en el orden de 50 millones de dólares para su captura y entrega a Estados Unidos.

La cancelación de negociaciones diplomáticas entre representantes de ambas naciones, a fin que Maduro renuncie voluntariamente al poder, las acusaciones que su régimen activamente exporta drogas hacia los Estados Unidos, el encabezar al grupo criminal Tren de Aragua, el estar de manera ilegítima ocupando el poder luego de perpetrar fraude electoral repudiado por la comunidad internacional, el hundimiento de embarcaciones en aguas venezolanas supuestamente trasladando drogas, se combinan para poder afirmar que más temprano que tarde Maduro será derrocado, bien por fuerzas disidentes internas que incluyen a sectores de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, bien por una invasión militar estadounidense, lo que significaría un derramamiento de sangre para ambas partes, retornando al intervencionismo que provocó el derrocamiento de gobiernos electos democráticamente, tal el caso de Guatemala en 1954 y Chile en 1973.

Actualmente el poderío bélico estadounidense ha estacionado diez mil tropas, la mayoría en bases puertorriqueñas, respaldadas por navíos de guerra, prestas a desembarcar en suelo venezolano si así son ordenadas.

El actual régimen represivo venezolano, carente de legitimidad, presencia un creciente deterioro de carácter humanitario, político y económico.

Más de sus compatriotas buscan emigrar al exterior en búsqueda de oportunidades laborales inexistentes en su patria, en tanto el posible respaldo de socios comerciales con apoyo político-militar: Rusia, China, Irán, es cada vez más remoto y posible, la mayoría de naciones latinoamericanas se mantienen al margen de la disputa sin ofrecerle solidaridad, y la producción de petróleo ha sufrido una merma dramática, con lo que los ingresos fiscales del gobierno se han reducido significativamente.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Organizaciones multinacionales: la OEA y la ONU deben ofrecer sus buenos oficios a efecto de impedir un enfrentamiento armado directo entre dos naciones americanas y encontrar una solución pacífica que logre resolver de manera consensuada la guerra en el Hemisferio Occidental.

Entretanto, el tiempo avanza velozmente y las posibles alternativas pacíficas son cada vez más reducidas, hasta alcanzar el punto de no retorno.