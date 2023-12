Agenda 2024

A pocas horas del inicio del nuevo año hay que elaborar agenda que, aunque no sea lo más importante pues hay que hablar menos y hacer más, es necesaria una hoja de ruta, andar y despejar el horizonte para no seguir con “palos al aire”.



1.- Seguridad: Es hondo el abismo en que caen diariamente decenas de vidas por el permanente asedio de la criminalidad organizada, la irresponsabilidad en la conducción de vehículos y por el machismo a ultranza. Ni con la acción respaldada por la “excepción” disminuye el riesgo para miles de personas pese a que hace mucho se pasó la frontera de la tolerancia racional de manera que se apela por el derecho de unos y se guarda silencio cómplice por el de inocentes y familiares. Cero tolerancia al delito y el crimen para recuperar la convivencia civilizada.

2.- Empleo: “Todo marcha sobre ruedas” es el mensaje por activa y pasiva que nos llega desde fuentes oficiales. La economía va bien. No hay escasez de dólares, sino retraso en la entrega. Pero de lo que no dicen nada, tras la destrucción del empleo por hora, es la gran cantidad de jóvenes, sobre todo, que no hallan oportunidades de empleo en labor productiva o de servicio porque en la burocracia asientan a los leales del partido. Condiciones favorables para la creación de empleo debiera ser norte en los dos próximos años pues se afianzaría la estabilidad familiar, empujaría la industria de la construcción, beneficiaría la economía de medianos y pequeños comerciantes y habría una mayor posibilidad de pagar los servicios básicos. Es decir, con trabajo, todo menos malo y en camino a mejorar.

3.- Educación y Salud: Talón de Aquiles, junto con la seguridad, en la administración pública. Innumerables las quejas en centros de salud y hospitales por escasez de medicamentos, mal estado de equipo e instalaciones sin mantenimiento, numerosos pacientes en fila a la espera de cita para ser atendidos o recibir nueva fecha. Deserción y reprobados marcan el estado de salud en los centros educativos en el ambiente oficial, menudencias de próxima solución.

4.- En el área política el listón sigue muy arriba de manera que pese a las repetidas alharacas de acuerdos la parálisis legislativa nos lleva a todos de encuentro, pues “ganamos las elecciones”, aunque no tengan mayoría simple y mucho menos calificada para llevar adelante la agenda del Congreso Nacional en manos de un pequeño y selecto grupo de diputados.

5.- No, por último, menos importantes. Obras en el valle de Sula sacudido cada vez más fuerte por fenómenos naturales con la eterna promesa de la construcción de represas, en una de las cuales se trabaja en los “planes”, la elaboración del proyecto llegará después y mucho más tarde el inicio de las obras. Promesa hecha desde el Fifí.