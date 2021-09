Esta es la pandemia de los no vacunados, declaró el presidente estadounidense Joe Biden al relanzar una estrategia más firme, con medidas contundentes que ayuden a contener las olas de contagio del covid-19 y de sus peligrosas variantes, de las que ha responsabilizado a un sector de la población que muestra resistencia a la vacunación. “Hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia se está agotando, y su negativa nos ha costado a todos”, es parte del llamado a esa minoría que aún no está vacunada y “puede causar mucho daño, y lo está causando”. Esa minoría son 80 millones, frente a los 208 millones que han recibido al menos una dosis del fármaco antivirus en Estados Unidos.

Criticado o alabado, ese mandato para que todos se inoculen busca evitar la expansión de las formas más graves de la enfermedad y reducir la mortalidad, ya que el virus sigue mutando y continuará sobreviviendo si no se toman las medidas necesarias para avanzar en la vacunación, que, incluso, ahora necesitará de dosis adicionales. Esas palabras deben impactarnos porque, aunque ahora parece menos realista alcanzar la inmunidad colectiva, las vacunas siguen siendo vitales para bajar los índices de muertes y de las hospitalizaciones, y para frenar la pandemia que a todos nos agobia.

En Honduras seguimos lidiando con el bajo porcentaje de vacunados: 1.6 millones de personas (17% de la población) han recibido ambas dosis y 2.9 millones (30%) con una aplicación, según los datos oficiales. Esas estadísticas siguen siendo alarmantes cuando la meta es llegar a vacunar a unos 6.6 millones de hondureños, el 70% de la población. Hasta la semana pasada, el país sumaba más de 350,000 contagios (registrados) y ya supera las 9,500 muertes desde que, en marzo de 2020, se informó de los primeros casos. Y si ya hay vacunas, todos debemos esforzarnos. La población buscando los centros y el Gobierno expandiendo el alcance para llegar al interior del país, a las escuelas, centros comerciales, facilitar el proceso de inoculación, cuya lentitud agrava la presión en el sistema de salud cuando nos ronda la variante delta, un 60% más contagiosa y con secuelas más dañinas.

Como lo ha declarado Biden, los no vacunados “son un riesgo para sus conciudadanos, una amenaza a la recuperación económica”, una barrera para el propósito de detener la pandemia. Está claro que para dejar atrás al coronavirus hay que llevar la vacuna a todos, a quienes todavía la están esperando y aún no tienen acceso al fármaco, como sucede en la mayoría de los municipios en Honduras, o bien derrotar la renuencia de los que, teniendo las facilidades para protegerse y proteger a sus familias, aún no están convencidos de que vacunarse es la única salida que nos queda.