La patria grande soñada, anhelada e idealizada el 15 de septiembre de 1821, forjada con grandes sacrificios y no pocas decepciones ve hacia el futuro inmediato con mirada cansina y decepcionada, de manera que el desafío es hoy apremiante, angustioso, aunque precursor de entendimiento, convivencia y rumbo común. El pueblo centroamericano fortalece su sólida convicción de hermandad entre fronteras, pero hoy como ayer los políticos siembran cizaña y promueven aguas revueltas.

Iniciamos el mes del bicentenario en un ambiente desangelado no por la coyuntura de la pandemia, sino por el alejamiento de quienes dirigen los países, algunos mudos y con alharaca de pose mesiánico; otros, de manera que ni se miran las caras. Como niños enojados en recreo se dan la espalda y alguno más valentón hasta se atreve a hablar de los otros. Así hoy las cosas, no resta nada a los acontecimientos históricos de los doscientos años que recordamos de la gesta histórica y a la ruta seguida con numerosos y grandes obstáculos por la ceguera interna de dirigentes y su aprovechamiento por intereses externos. Es la historia forjada con hechos que fueron marcando un trayecto no siempre en la dirección de las metas identificadas en aquella jornada histórica en Guatemala, pero sin perder la esperanza de regresar a la ruta trazada y apreciar, colectivamente, en el horizonte el sueño común de la patria grande, no los estertores de patrias chicas.

Sin olvidar, menospreciar ni aislar la misión común, Honduras emprendió hace meses una campaña de concienciación para que la conmemoración del bicentenario fortaleciese la autoestima de los hondureños por medio del conocimiento y aprecio de la historia, aunque duela en ocasiones, porque así hacemos historia. Publicaciones, exposiciones y disertaciones de reconocidos historiadores dan ese toque personal y necesario para que la cultura, transmitida en la historia, fortalezca valores y se exprese en acciones en perspectivas de un mejor futuro para nuestro país. “200 hechos destacados de la historia del país”, conjugando pasado, presente y futuro de Honduras, es la publicación desde ayer del grupo Organización Publicitaria S.A. a través de los diarios La Prensa y El Heraldo, contribuyendo en el conocimiento, que mucha falta hace, del trayecto seguido en estos dos siglos y la comprensión para valorar el camino y la personalidad de quienes lo hicieron posible. Cultura y educación, los dos puntales sobre los que sostener y desarrollar la visión positiva, sin negar errores, pero eliminando el pesimismo y el hábito de minusvaloración con relación a otros. El viaje del bicentenario nos ayudará a aceptar el presente para cambiarlo y trabajar con optimismo hacia el futuro.