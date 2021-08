Vacuna obligatoria

¿Deben las empresas obligar a sus empleados a vacunarse contra el covid-19? Ese tema ocupa cada vez más espacio en el debate, cuando ya se conoce que la medida es tomada no solo en hospitales, sistemas de salubridad o con funcionarios públicos en todo el mundo, sino por grandes compañías como Google, Netflix, Facebook, Twitter, United Airlines y por medios de comunicación como CNN o The Washington Post que han sido los primeros -de una larga lista- que exigen a sus trabajadores presentar prueba de estar inoculados al retornar a sus oficinas y para interactuar con otras personas. La exigencia ha tomado auge a partir de la expansión de la variante delta del coronavirus, la más contagiosa y peligrosa, y por el importante porcentaje de la población que se niega a vacunarse porque atienden más a la desinformación que a las evidencias de enfermedad y muerte que provoca el virus.

Por desgracia, pese al costo humano, social y económico, sin precedentes, del coronavirus, y a los planes de vacunación masiva que han promovido los gobiernos, persiste el escepticismo en personas influenciadas por mitos, comunidades que fantasean con teorías de conspiración o quienes dudan por la rapidez con la que se ha producido el fármaco.

“Los informes sobre efectos secundarios muy poco frecuentes de algunas vacunas contra la covid-19, no deberían provocar que la gente dude en inmunizarse”, señala la Organización Mundial de la Salud (OMS) al insistir que “la desinformación es una de las amenazas más graves para la salud pública y es más dañina cuando alimenta la indecisión sobre las vacunas”.

En Estados Unidos, los empleadores que han tomado políticas de vacunación más estrictas lo hacen después de intensas campañas de disuasión. Ahora prevalece la amenaza -que varias han cumplido- del despido a quienes no estén vacunados o no presenten pruebas frecuentes de no estar contagiados.

¿Funciona esa amenaza? Pues, hasta ahora, ninguna de las demandas promovidas por trabajadores en tribunales estadounidenses ha vencido la decisión de estos empleadores. “La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo -en EEUU- asegura que los empleadores pueden exigir legalmente la vacunación siempre y cuando sigan los requisitos para encontrar fórmulas alternativas para los empleados que no pueden hacerlo por razones médicas o porque tienen objeciones religiosas”.

Ojalá que en Honduras no sea necesario llegar a ese extremo para lograr el porcentaje de inoculación necesario, conscientes de que el virus continúa siendo una amenaza para quienes no están vacunadas.