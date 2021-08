Caras vemos…

Covid a los centros de salud es la solución oficial inmediata a la expansión de la enfermedad, pues el virus avanza, la displicencia a vacunarse es mayúscula y la prevención va a la baja. Sin duda no se habla con toda la verdad y como en el caso de la entrega de identidades son los recursos que vuelan como pájaros, el gran desafío para disponer de personal, equipo e instalaciones.

Una decisión de esta naturaleza será atentar directamente contra el derecho a la salud de miles de pacientes que con enfermedades o dolencias pasajeras llegan a consulta, se acercan a recibir medicinas o llevan a sus hijos a cumplir con el programa de vacunas. No es necesario resaltar más la importancia y necesidad de los centros de salud a pesar de sus penurias y necesidades. Pero habrá que disponer espacios amplios y con ingreso independiente para evitar que los sospechosos de la enfermedad tengan contacto o cercanía con otras personas.

“Queremos que la gente sepa que en los centros de salud le pueden dar un diagnóstico y allí mismo medicamento así no tienen que llegar a los centros de triaje, pues son para aquellas personas que realmente sientan síntomas y se les debe atender rápido”, es el anuncio del director general de Redes de Servicio de Salud.

Como estrategia de contención de la pandemia escapa a toda comprensión ahora que azota fuertemente el contagio y la vacunación completa es mínima de manera que los riesgos de la enfermedad son sumamente altos. Por ello se deben ampliar y fortalecer esos puestos de avanzada e, incluso, rehabilitar las brigadas en aquellos lugares donde ha aumentado considerablemente el número de enfermos.

“Los triajes los estamos llenando de pacientes que no son covid, casi el 25% llegan por síntomas que no están relacionados con el covid-19”. La solución no es dar vuelta a los factores y atender a quienes tienen síntomas o creen tenerlos en los centros de salud, pues el reguero de contagio se multiplica. No es discriminar, sino prevenir y si fuese posible, es imposible, aislar para controlar la enfermedad, habría que hacerlo

confiar y esperar pasivamente el efecto generalizado de la vacuna o, mayor desgracia, no acercarse a los centros donde se aplica es apostar por un mal mayor, el mayor de todos, la muerte, pero también atentar contra la salud y la vida de los demás, pues ahora habrá que recurrir en todo momento y lugar a aquello de “caras vemos, virus no sabemos”.