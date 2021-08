Alejar inversión

Hay al menos tres claves básicas para atraer inversión extranjera hacia cualquier país. La primera es evitar cualquier percepción de incertidumbre que inquiete al inversor. Luego está la transparencia en las negociaciones, datos y proyecciones, y, por supuesto, los estímulos que hacen más atractiva la rentabilidad del negocio a largo plazo. Son temas que, para entenderlos, no requieren que seamos superdotados, ni siquiera financistas. Son reglas de cajón, sin discusión, clarísimas.

Pero en Honduras hacemos exactamente lo contrario. Ya bastante incertidumbre generan las próximas elecciones de noviembre como para meter en el ambiente el tema de las Zede -que en este espacio hemos recomendado pararlo para que sea revisado y ajustado después de los comicios- y ahora la polémica con las concesiones aeroportuarias.

Entre esas concesiones está en juego el destino del aeropuerto sampedrano Ramón Villeda Morales, cuando hay intención de partirlo en dos -o al menos han dado largas a la petición- para conceder la renta de la operación de carga a Palmerola International Airport S.A. (PIA) que aduce no le ajusta con la operación de la terminal en Comayagua y Toncontín. Necesita más, aunque sea en detrimento del Villeda Morales, que perderá valor e interés para otro concesionario. Las posiciones de los empresarios del norte están claras, aunque no han tenido eco en el Gobierno. Este aeropuerto es estratégico y necesita de grandes inversiones para ser competitivo, estar en un primer nivel. Eso se conseguirá si es un negocio rentable y atractivo para que grandes inversionistas se interesen en una concesión completa y no solo de una parte.

El largo silencio del Gobierno en este tema ha profundizado la incertidumbre y nos aleja de la transparencia. Ahuyenta a potenciales inversionistas que analizan estos factores, junto a la estabilidad y seguridad jurídica, porque no van a colocar en riesgo sus fondos en un país donde no hay claridad ni seriedad.

Como ya lo expusimos en esta columna, el Villeda Morales necesita no solo mejoras, sino que urge modernizarse, contar con tecnología de punta. Debe ampliarse, optimizar servicios, ofrecer las facilidades y comodidades a los viajeros para avanzar y ser nuevamente competitivo y atractivo para las líneas aéreas, lo que se puede lograr con una concesión que le beneficie.

Esperamos que no se socaven los intereses del aeropuerto y que se cumpla con su licitación y concesión porque, bajo ninguna excusa, debe seguir perdiendo competitividad. Paremos estas campañas que aumentan la desconfianza y ahuyentan al inversionista.