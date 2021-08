Pensar y repensar

Hay de todo en la viña del Señor, dicho popular que en nuestra situación se inclina hacia un lado, y no precisamente de lo bueno lo mejor. No es simpleza ni afirmación de moralista, pues los hechos son evidencia cada día de las trancas y barrancas en el camino, cuyo costo institucional, monetario y de convivencia civilizada es altísimo. No ha habido paso sin zancadilla con peligro de caída, pero según el dicho utilizado en fuente oficial, “llueva, truene o relampaguee habrá elecciones”. Amén.

El sorteo de la ubicación de los candidatos fue un anticipo o, según el pueblo, la víspera por la que se conoce la fiesta. Bastó una chispa, como suele ocurrir, en redes sociales o algún medio interesado para revolver el avispero. Toda una mezcolanza con aquello de quiénes serían los primeros en obtener el número para sacar “la bolita”, no para conocer el lugar en la boleta, armó el relajo, y el berrinche llegó a los puñetazos.

El trago pasó y ahora a esperar otro mayor y, sin duda, más amargo. “¿A quién vamos a elegir… si el gran problema es que no podemos acudir a seudolíderes, a personas que nos mienten?”, se pregunta el cardenal Óscar Andrés Rodríguez en la homilía dominical. Advirtió de los graves riesgos en salud. “Sin adoptar las medidas de bioseguridad concurren como moscas a las concentraciones políticas porque les van a dar algunos centavos o porque buscan simplemente una chamba”.

“Es tristeza que llega hasta la frontera del disgusto, la rabia y el temor de que nosotros no vamos a aprender a vivir en democracia”, señalaba Olban Valladares, político de acrecentada moral y arraigada honestidad, a quien, como a muchos otros, le duele Honduras y con nostalgia recuerda el pasado en el que la palabra, el apretón de mano o el acuerdo colectivo era suficiente para fortalecer la convivencia, excluir los odios y consolidar la institucionalidad.

Y falta lo que falta, que es la bola de nieve, montaña abajo. Pero habrá que seguir, rescatar lo que se pueda, que no es mucho, de confianza en el Tribunal Nacional Electoral, pues dirigir la mirada a los candidatos es enfrentarse, como en las películas, a tormentas de arena que ciegan cuanto hallan a su paso.

Con la vista en la papeleta mirando caras que reflejan conocidas intenciones brota la gastada pregunta “¿a quién vamos a elegir?”. Hay que pensar, repensar, no escuchar la retórica con vanas promesas y decidir personal y conscientemente. ¡Casi nada!