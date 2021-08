Si ya has tenido covid-19, igual debes vacunarte, y si ya te vacunaste, no puedes bajar la guardia, pues a tu alrededor seguro hay gente no vacunada que seguirá en riesgo, personas que erróneamente creen que bastará con los que ya se están inmunizando. Esa es otra de las falsedades que se leen en las redes sociales.



Solamente hasta que estés vacunado podrás evitar enfermarte por este virus o por cualquiera de sus peligrosas variantes porque, como lo hemos repetido en este diario -teniendo como fuentes a médicos y a organizaciones científicas-, si bien los vacunados no están exentos a contagiarse, sí disponen de un sistema entrenado que actuará en poco tiempo. En resumen, los vacunados pueden contagiarse y contagiar a otros, con la diferencia en los efectos. Los que están inmunizados no tendrán síntomas, mientras los no vacunados seguirán en peligro, aumentando las cifras de hospitalizaciones y de muertes. Así, no hay duda de que la mejor defensa contra el virus es la vacunación. Con este panorama, el uso de mascarilla sigue siendo clave, sobre todo porque en variantes, como la delta, el contagio puede ser hasta de ocho personas más que la cepa original, que podía transmitirse a dos. Esa es la razón de la nueva alerta mundial, ya que se espera se multipliquen los contagios, cuando el porcentaje de la población sin vacunar es aún extremadamente alto, como es el caso de Honduras.



“La recomendación de la mascarilla se actualizó para evitar que aquellos del público que están vacunados puedan transmitir el virus sin saberlo a otros, incluyendo sus seres queridos que no están vacunados o que están inmunocomprometidos”, recién advirtieron los centros de control y prevención de enfermedades en Estados Unidos, que piden a todas las personas (vacunadas y no vacunadas) usar mascarillas en zonas cerradas y otras áreas de alto riesgo de contagio.



En Honduras, donde se teme que la delta ha llegado, se han registrado más de 8,000 muertes y 300,000 contagios, mientras se estima que la vacunación ha alcanzado al 30% de los 6.9 millones de personas aptas para ser inoculadas, y un 5% de personas con las dos dosis. Resta por vacunar al 70% del total de la población que se prevé inmunizar.



Para lograrlo debe intensificarse la campaña sanitaria, hacer entender a la población que no hay mejor defensa para evitar una enfermedad severa, derivada del covid-19, que las vacunas y usar mascarilla para reducir el contagio masivo. Tenga la seguridad de que la protección de las vacunas es lo más fiable. No le dé más vueltas a este asunto y busque el centro donde aplicársela, puede salvar su vida.