Acción exprés

La administración Biden presentó su estrategia para abordar las causas de la migración irregular pero también reactivó el retorno exprés de centenares de familias que, sin ser presentadas ante el juez, son obligadas a subir a un avión cuya tripulación se halla preparada para alzar vuelo hacia Honduras, Guatemala o El Salvador. A los cielos del istmo regresó la aeronave blanca de la que descienden, evidente reflejo de tristeza, los indocumentados regresados.

“El proceso de expulsión acelerada es un medio legal para administrar de manera segura nuestra frontera y es un paso hacia nuestro objetivo más amplio de lograr un procesamiento de inmigración seguro y ordenado”, señaló el Departamento de Seguridad Nacional, DHS.

Esta es una cara de la migra, cualquiera que sea el departamento, oficina o agentes, pero la labor a nivel superior y en contacto con los Gobiernos centroamericanos ha dado los primeros pasos con la vicepresidenta Kamala Harris quien; sin embargo, advirtió que el camino será largo, pues “el progreso no será instantáneo”. ¿Laboratorio de prueba? “Aprovecharemos lo que funcione y descartaremos lo que no”.

Como en todo problema o desafío social no hay fórmula exacta para anticipar resultado. Pero no se debe dar la espalda, ni aquí ni allá, pues hay responsabilidad compartida, como dicen políticos y funcionarios. Posiciones dogmáticas y actitudes intransigentes, como las de la administración pasada no es más que tratar de ignorar una bomba de tiempo con muy escaso tiempo para la explosión. La migración, considera el Gobierno de Joe Biden, es “síntoma de problemas mucho mayores en la región”. Sobre ello no hay duda y basta echar una mirada a otros lugares del planeta. Por ello “proporcionar ayuda no es suficiente para detener la migración desde la región”. La pandemia ha agravado la situación, pero la corrupción, violencia, tráfico y pobreza son combustible para el fuego permanente del que intentan escapar miles de centroamericanos.

El problema es muy complejo, pero en el objetivo se halla directamente la corrupción, la escasez de oportunidades económicas, léase empleo, y el débil sistema educativo anclado en profundas necesidades. ¡Ay cómo me duele! Es canción clásica, para otro dolor, pero que podemos aplicar a la corrupción no solo por el saqueo de recursos, sino por la obstrucción de la justicia atentando contra jueces, fiscales o aireando el color del partido de manera que, con tardía acción, los señalados salen con una cara de inocencia que ni en su niñez tuvieron.