Las desoladoras cifras del aumento del desempleo, con las secuelas que trae para miles de hogares y para la economía del país, no parecen calar en la burocracia, que sigue siendo lenta en sectores como la construcción, haciéndolo más complicado para urbanizadores e inversores locales o extranjeros.



En San Pedro Sula, por ejemplo, solamente en la municipalidad hay que cumplir de 12 a 18 requisitos para una obra pequeña, un proceso engorroso que va creciendo en trámites y tiempos de acuerdo a la magnitud del proyecto -donde hay más dinero en riesgo-, hasta desanimar a los dueños, concluía un reportaje recién publicado por LA PRENSA.



Y aunque se reconoce que ha mejorado en el último año, los desarrolladores siguen reclamando una mayor simplificación de requisitos y que esos permisos se emitan en menos tiempo para apoyar los esfuerzos que hace la empresa privada y contribuir también con la agilidad, que es apremiante en la recuperación de la ciudad. Lo mismo sucede con otras entidades que tienen incidencia en este rubro, como es el caso de la energía o el agua, cuyos trámites no solo absorben demasiado tiempo, sino que resultan onerosos.



Tanto la construcción como la agricultura son vitales en la generación de empleo masivo, sobre todo ahora, cuando las últimas cifras oficiales indican que en 2020 se redujo en otras 320,000 personas la población ocupada. Con esa pérdida ha pasado de 3.9 a 3.6 millones la cantidad de los hondureños con trabajo.



Entre el 2018-2019, esa población empleada ya había bajado en 111,000, según el “Informe anual: mercado y salarios 2020-2021”. Y estos números solo mejorarán si hay agilidad de las autoridades para impulsar la generación de empleos y si los avances en la vacunación finalmente permiten acelerar la recuperación económica, golpeada por la pandemia y los huracanes Eta y Iota, que azotaron en noviembre pasado.



Pese a las trabas burocráticas y a las recientes alzas en los materiales, en el sector no han perdido la fe y estiman que al finalizar el año la inversión nacional alcanzará los 7,000 millones de lempiras, mientras la extranjera podría andar en los 500 millones de dólares, si se dan las condiciones. Eso se traduce en la recuperación de miles de puestos de trabajo, en una industria que se está esforzando por reactivarse con la ejecución de proyectos privados.



Ojalá y esas estimaciones resulten reales para esta que es la tercera actividad económica que más empleos genera en Honduras, aporta entre el 6.3% y 6.5% del producto interno bruto (PIB) y es la sexta en importancia para la economía nacional.